Moltó comença amb victòria

Moltó, Tonet IV i Lorja s'han imposat a l'equip de Sergio, Coeter II i Néstor per un resultat de 25-10 en la primera partida de la Lliga, celebrada al trinquet d'Oliva. D'esta manera, el trio de Barxeta es el primer en sumar tres punts i es posa líder de la classificació de la competició, que continuarà el divendres, quan s'enfrontaran Marrahí, Seve i Raúl per una banda i Montaner, Sanchis i Gabi per l'altra.

Moltó, vigent campió del torneig, comença la Lliga amb una victòria després de passar una mala ratxa de resultats que el van fer replantetjar-se el futur més inmediat. A Oliva ha demostrat que el campió torna a ser un dels candidats al títol.