Duel d'altura a Xeraco

El trinquet de Xeraco acollirà aquesta vesprada a partir de les 18:30hores, la quarta jornada de la vint-i-cinc edició de la Lliga Professional Bankia de Raspall – Trofeu Diputació de València. Un duel de gran rellevància que enfrontarà al trio de Moltó, Tonet IV i Lorja (Ajuntament de Barxeta) front a la formació de Marrahí, Seve i Raúl (Ajuntament de Castelló de la Ribera).

L´equip del vigent campió de la Lliga, Moltó, arriba a la cita amb gran confiança desprès de realitzar una convincent actuació en la partida inaugural del torneig, en la qual van superar als seus rivals pel resultat de 25 per 10. Per contra, el conjunt liderat per Marrahí arriba amb un mal sabor de boca, ja que sols van poder sumar un punt en el seu debut, al caure derrotats per la mínima el passat divendres a Piles.

Pel que fa a l´activitat del cap de setmana, el dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes es va completar el debut dels sis equips participants en la competició, en un duel que es va emportar amb rotunditat l´equip representatiu de l´Ajuntament de Senyera integrat per Ian, Canari i Ricardet al superar per un ampli 25 per 5 al trio local de Guadi, Brisca i Miravalles.

Els guanyadors van demostrar un nivell excels, jugant els tres jugadors a la perfecció. Ian va demostrar el seu joc poderós i una gran seguretat, Canari va cobrir perfectament al seu rest, a més d´aconseguir quinzes, tasca que també va complir a la perfecció Ricardet.

Pel que fa als seus adversaris, van demostrar ser molt rocosos defensivament, però van tindre problemes a l´hora d´atacar i aconseguir quinzes. La falta de resolució en moments claus, els va portar a no poder lluitar per sumar res positiu en el seu debut en la Lliga, ja que van cedir dos jocs amb val, un d´ells amb val-net.

El duel es va iniciar igualat en el marcador, aconseguint cada equip el primer parcial al dau (5-5). Però a partir, d´eixe moment i a pesar de la lluita dels blaus els quatre següents jocs van anar caient del costat roig.

El divendres al trinquet de Piles, l´equip d´Almiserà integrat per Montaner, Sanchis i Gabi va aconseguir una ajustada victòria davant el conjunt de Castelló de la Ribera format per Marrahí, Seve i Raúl, pel resultat de 25 per 20, fet que va propiciar el repartiment de punts, 2 per als vencedors i 1 per als derrotats.

La partida es va decantar en l´inici per als blaus (10-0), però seguidament es va produir la reacció del conunt liderat per Marrahi ((10-10). Els següents jocs els van aconseguir de forma alterna els dos equips, fins la igualada a 20. Al moment decisiu de la partida semblava que arribava amb millors sensacions el trio roig, però els blaus es van refer per acabar tancant la partida amb autoritat.