L'equip de Soro III suma els primers punts a la Lliga

La segona jornada de la XXVII Lliga d'escala i corda va concloure ahir amb la victòria de Soro III i Santi davant Pere Roc II, Jesús i Carlos al trinquet de Benidorm. La parella es va imposar al trio per 60-40 i amb este resultat suma els seus primers tres punts a la competició després de caure en la partida inaugural davant Puchol II i Nacho.

El rest de Massamagrell i el mitger de Finestrat vam arredonir una partida molt completa i van aconseguir el triomf al trinquet del municipi de la Marina Baixa, en el que Pere Roc II no va poder oferir la victòria als seus seguidors després de haver començat amb molt bon peu la Lliga en la primera jornada, quan va sumar els tres punts en una gran demostració de forces a Petrer.

El gran beneficiat de la jornada, però, a banda de l'equip de Soro III, és la parella de Vinalesa, formada per Puchol II i Nacho. Amb la seua victòria contra Marc, Pere i Tomás II el dissabte passat a Pedreguer (60-30), són l'únic equip que ha sumat els sis punts que fins ara s'han disputat al torneig i, per tant, encapçalen la classificació de la Lliga en solitari. Els dos jugadors van tornar a constatar la seua sintonia en una exhibició del rest de Vinalesa, temible quan aprofita la seua capacitat per a jugar de rebot.

A més a més, la jornada va començar el divendres passat a Sueca amb un resultat sorprenent. El trio de Francés, Javi i Bueno van derrotar amb claredat al de Genovés II, Félix i Monrabal II per un marcador final de 60-20. Els dos equips arribaven amb la necessitat de puntuar després de caure en la primera jornada del campionat, però va ser el trio de Francés el que va estar més afinat per emportar-se tres punts importants de cara a les semifinals.

De fet, el trio de Genovés II, l'únic amb zero punts, es veu obligat a començar a sumar este pròxim diumenge si no vol quedar-se sense opcions de classificació. Serà a les 11.30 hores, a Murla, contra l'equip de Pere Roc II. A la mateix hora, a Borriana es voran les cares dos equips amb tres punts. El de Soro III i Santi i el de Marc, Pere i Tomás. La victòria en esta partida suposa un pas quasi decisiu per a nugar el bitllet per a les semifinals.

Tanmateix, la tercera jornada arrancarà uns dies abans a Guadassuar. Serà el dimecres (18.30 hores) en un duel que enfrontarà al líder, la parella de Puchol II, contra el trio de Francés. L'equip de l'escaleter de Vinalesa podria garantir la seua presència a la següent ronda del torneig, malgrat que una derrota deixaria la Lliga molt igualada a dues jornades per al final de la fase regular i obriria la porta del lideratge a tots els equips. Tot està en l'aire.



Moltó i Marrahí, hui a Xeraco

En raspall, esta vesprada comença la segona jornada de la Lliga amb una partida a Xeraco (18.30 hores) amb una partida que enfronta al trio de Moltó, amb tres punts, contra el de Marrahí.