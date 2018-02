Marquesat, un clàssic de la galotxa

La pilota valenciana no seria el mateix al Marquesat (mancomunitat formada pels municipis de Catadau, Llombai i Alfarp) sense la figura de Conrado Casanova, un dels jugadors de galotxa més importants als anys 70. Ell va ser un dels promotors de l'actual Trofeu El Corte Inglés i el gran pilar sobre el que es va fundar el club de pilota, allà per 1975. De fet, el carrer de pilota del Marquesat porta ara el seu nom. «Es va construir gràcies a ell, va ajudar econòmicament pagant als obrers», explica Sergio López, un dels responsables del dia a dia de l'entitat i un dels continuadors de la tasca de Conrado.

Amb el club, que hui per hui congrega unes 80 persones, té quatre equips sènior i huit en l'escola, es manté viva la galotxa al Marquesat, que no ha deixat de participar en els grans campionats de la modalitat. «Des de els 70 estem tots els anys ahí, no hem deixat de competir mai. Vam fer una reforma del carrer de pilota i estigèrem cinc anys jugant a Benifaió i Sollana. La gent venia darrere ambs els cotxes a vore les partides», diu López, satisfet de l'afició que es respira als tres pobles. «La gent jove és més complicada d'arreplegar, però els majors estan pendents de les partides, tant dels grans com dels xiquets. Ens telefonen per a preguntar-nos els horaris de les partides», apunta el membre del club, presidit per Ángel Añó.

Molta culpa tenen els títols aconseguits en El Corte Inglés i l'Interpobles. Encara que ara la il·lusió s'ha multpilicat enguany amb el triomf dels juvenils, que han guanyat l'Interpobles i la Supercopa de galotxa. «Tenim moltes expectatives amb l'escola. Carlos Donat, Vicent Botella i Adrià Ferrer estan fent-ho molt bé. A banda tenim a Pau, Nando, Gerardo, Sopetes II? en el primer equip. Són el relleu del poble als campions dels 70», afegeix López.

A més el club prepara, per primera vegada, un equip femení per a participar en una categoria oficial de raspall de la Federació i comença a potenciar el frontó.

«Fins fa poc, al Marquesat era música i pilota. No hi havia més i per això és un referent als pobles.

El cas de Sergio és un exemple. «Porte jugant des dels sis anys. Ara tinc 28. I al club hem tingut moments bons i dolents, però sempre ha hagut persones que sense res a canvi han deixt un tros de la seua vida en impulsar este esport», diu. De fet, reclama una major atenció als clubs.

«Es treballa molt per a que la pilota sobrevisca, però en el moment en que un xaval destaca se'n va a tecnificació. Estem orgullosos que vagen eixint Soros III i Puchols II, però la fanea que hem fet no es veu recompensada de cap manera per les institucions. No hi ha cap retorn per a la base», conclou López des de la terra dels galotxers.