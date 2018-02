Doble partida de Lliga amb tots els equips en lluita per entrar en les semifinals

La tercera jornada de la fase regular de la Lliga d´escala i corda conclou hui amb dues partides en les que tots els equips tenen encara moltes opcions de jugar les semifinals. Per lo tant es presenta un dia amb emocions fortes.

El trinquet de la localitat castellonenca de Borriana acull des de les 11.30 hores l´encontre entre la parella formada per Soro III i Santi i el trio de Marc, Pere i Tomás II. Els dos equips, amb tres punts en la classificació , necessiten puntuar si no volen patir en les últimes dues jornades de torneig.

De forma simultània, a Murla es veuen les cares el trio de Pere Roc II, Jesús i Carlos i el de Genovés II, Félix i Monrabal. Este últim equip encara no ha puntuat i el seu marge d´error es mínim si vol mantindre opcions de classificar-se per a la següent ronda de la Lliga d´escala i corda.

Puchol II, amb molèsties al turmell

Puchol II no va jugar ahir al trinquet de Pelayo, tal como estava anunciat, per unes molèsties al seu turmell que, en un principi, no presenten gravetat. Ell i Nacho són els únics classificats ja matemàticament per a les semifinals.