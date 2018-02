L'Autonòmic de galotxa comptarà amb 180 equips

El 43é Campionat Autonòmic de Galotxa, gran trofeu El Corte Inglés, se presenta demà. Per a la present edició s´han inscrit quasi 180 equips, repartits en sis categories que juguen en carrer, altres cinc que juguen en trinquet, cinc més d´equip escolars, base de la modalitat, i altra categoria exclusivament femenina. Entre els clubs que més destaquen per la seua participació destaquen les entitats de la Pobla de Vallbona, que sumen un total de 15 formacions, seguida de Massalfassar, amb 12 equips, els 11 amb que compta Meliana i els 10 de Torrent. També torna a la competició el club de Godella, mentre que Tavernes Blanques participarà per primera vegada en aquesta competició.

En la màxima categoria de carrer participaran huit equips: Albuixech, Beniparrell, Faura, Marquesat, Massalfassar, Meliana, Montserrat, i els campions del 2017, Quart de les Valls. En primera de trinquet hi haurà altres huit formacions: Alfara de la Baronia com a vigent campió, Lliria, Pobla de Vallbona, dos equips de Riba-roja, altres dos de Torrent, i Vinalesa.