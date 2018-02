Sacha competirà a Londres per ser el número u europeu

L'Open britànic d'One Wall comença hui a la ciutat de Londres. El campionat, una de les cites més importants del Tour Europeu d'esta modalitat de joc de pilota a mà, reuneix als millors especialistes fins al pròxim dilluns 19 de febrer. Entre ells estarà Sacha Kruithoff (Orba, 19 anys), que regresa a la competició continental amb el repte de recuperar el número u.

El jugador valencià, que recentment ha participat en tornejos als Estats Units d'Amèrica, és l'actual número dos del rànquing europeu amb 385 punts, només 26,7 menys que l'irlandés Conor Mcelduff, el rival a batre en este Open.

Sacha es troba des d'ahir a la capital anglesa preparant el campionat amb el seu entrenador i amb l'esperança de poder començar amb bon peu. El d'Orba no debutarà fins demà en el torneig.

Pablo i Mar, la nova generació

A banda de la presència de Sacha, la Comunitat Valenciana tindrà dos representants més en l'Open britànic. Es tracta de Mar Giménez (Bicorp, 17 anys) i Pablo Salvador (Vall d'Almonacid, 20 anys), que volaran este mateix matí rumb a la ciutat londinenca.

Està previst que Mar, actual número dos del rànquing europeu, participe en la modalitat per parelles amb la companyia de la jugadora basca Patricia Espinar, que es va proclamar campiona del món de One Wall individual i per parelles al passat Mundial de Colòmbia. En eixe mateix campionat, Mar va formar part de la selecció valenciana, medalla de bronze per parelles. La de Bicorp està a 42 punts de la número u, la neerlandesa Miranda Scheffer.

Pablo Salvador està entre els 20 millors jugadors d'Europa i tractarà de donar un pas més en la seua progressió.