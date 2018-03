Montserrat i Faura, a defendre el liderat del torneig de galotxa

Faura i Montserrat, empatats en la primera posició de la categoria absoluta del 43é Campionat Autonòmic de Galotxa, gran trofeu El Corte Inglés, intentaran mantindre la seua privilegiada posició. En el cas del Lanzadera Montserrat jugarà davant els seus seguidors davant el tercer classificat, l´Electrofassar Massalfassar, situat només un punt per darrere en la taula. Per part del Faura, haurà de visitar al Caixa Popular Meliana. El defensor del títol, Kiwa Quart, jugarà fora de casa davant l´Ajuntament de Beniparrell, en una partida on els de l´Horta Sud hauran de donar-ho tot. Per últim, la partida entre l´Albuixech i l´Ovocity Marquesat tancarà la jornada en el carrer de pilota dels primers.

En juvenils, després de només una partida jugada, hi ha un empat entre quatre equips que encapçalen la classificació: Beniparrell, Marquesat, Meliana i Albuixech, tots ells amb tres punts al seu caseller. El Caixa Popular Godelleta A i el Borbotó A son qui figuren en la primera posició dels grups de la divisió de plata. En la categoria femenina son el Llíria BAM i el Caixa Popular Godelleta qui empaten al primer lloc, seguits per la Pobla de Vallbona C, a tan sols un punt. Respecte a la primera categoria de trinquet, el Torrent A i l´Odontica Riba-roja A empaten al capdavant del grup, seguits pel Lliria A i el Paddock Riba-roja B. Altre Riba-roja, en aquest cas el D, i l´Alfara del Patriarca encapçalen els grups de segona categoria.

La competició d´escolars (juvenils independents, cadets, infantils, alevins i benjamins) s´iniciarà aquesta setmana. Participaran un total de 65equips, inscrits per més de vint escoles de pilota.