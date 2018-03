L'èxode cap a la victòria

Caldrà matinar i fer carretera, però una final de la Lliga no es juga tots els dies. Ho saben els aficionats de Benidorm, fidels de Pere Roc II, i també els de Petrer, seguidors de Francés. Tots ells estan disposats a fer el que siga necessari per acompanyar i animar al seu pilotari demà al trinquet de Pelayo.

Els de Benidorm tenen l´experiència de l´any passat, tal com apunta Toni Calvo, president del club de pilota de la capital de la Marina Baixa. «Hem quedat a les 8.30 hores al Palau d´Esports per eixir cap a València amb un autobús. Som unes 50 persones del club, l´escola de pilota, amics i familiars de Rodrigo, gent de l´ajuntament...», explica Calvo, preparat per afrontar els 140 kilómetres d´anada i els de tornada amb tal de vore en acció a la figura local. «Intentarem que l´autobús ens deixe el més prop possible, però amb les Falles... Passarem el dia a València fins les 15.00 hores. De segur que disfrutarem del joc de Rodrigo», apunta.

La temporada passada, l´afició de Pere Roc II va ser una de les atraccions a la galeria del rest. «Enguany hi haurà un grup majoritari al mateix lloc, encara que també estarem repartits per més llocs. A mi m´agrada vore´l des del dau», afirma Calvo, que també assenyala una de les novetats d´enguany. «Haurem de parlar amb la germana de Rodrigo, que està mlt damunt d´estes coses, i fer samarrertes roges, perquè és la primera final que jugarà de roig», adverteix el president del club de Benidorm i mentor de Pere Roc II.

L´afició del campió, tanmateix, compartirà el trinquet amb la de Petrer, que s´ha organitzat per recolzar a Francés. La mateixa que va estar present en els èxits de Miguel.

A les 8.00 hores un autobús eixirà amb més de mig centenar d´aficionats del municipi del Vinalopó Mitjà, a més de altres localitats com Castalla, Agost, San Vicent i Monòver. «L´afició de Petrer sempre respon en les grans cites que afronten els seus jugadors. Amb Miguel es van fer desplaçaments a tots els racons de la Comunitat Valenciana fins que va arribar a la final», explica el president del club local, José Luis Hernández. Quan Miguel va ser campió hi va haver passacarrer i paelles al poble.

Els seguidors de Francés, quetambé hauran de fer uns 140 kilòmetres d´anada i tornada, portaran el seu talismà: una bandera roja amb el lema «L'escola de Pilota Petrer amb tu Miguel». Curiosament, ja va acompanyar amb fortuna a Francés en la semifinal a Vilamarxant i demà estarà a Pelayo.

Caldrà matinar i fer molta carretera, però una Lliga no es guanya tots els dies.