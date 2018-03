La pedrera de El Corte Inglés

En la edició 43 del Campionat Autonòmic de Galotxa, gran trofeu El Corte Inglés, participen un total de vint i tres escoles de pilota, amb un total de 73 equips, que aseguren el futur de la modalitat.

En la categoría juvenil el trofeu compta amb dos grups, un lligat a la competició en primera de carrer, que presenta huit formacions, i on manen empatats a sis punts , després de tres jornades, l´Ajuntament de Beniparrell, l´Ovocity Marquesat, el Caixa Popular Meliana i l´Albuixech. L´altre grup son els juvenils independents, que enguany tenen cinc equips, i on l´Algimia d´Alfara ocupa el primer lloc, per davant del Torrent A.

Respecte a la següent categoría, els cadets, son un total de catorze equips repartits en tres grups. El primer grup està encapçalat per Moixent i Massamagrell, el segon per Albuixech en solitari, igual que Tavernes Blanques, que mana en el tercer grup.

Desset son les formacions d´infantils que participen al trofeu. Sent l´escola de Massamagrell qui ocupa la primera plaça del grup primer. Els equips de Vinalesa B i Ajuntament de Beniparrell A empaten al capdavant del segon grup, mentre que Caixa Popular Godelleta A i Ovocity Marquesat ho fan en el grup tercer.

La categoria amb major participació es la d´alevins, on son vint i una les formacions inscrites enguany. I a més de la més nombrosa, està sent la més igualada ja que cap dels seus quatre grups està encapçalat en solitari. En el primer d´ells son Massamagrell B i Vinalesa A qui ocupen el liderat. Algimia d´Alfara, Albalat dels Sorells i Carburos Metalicos Massalfassar A fan un triple empat en el segon grup, igual que fan Pobla de Vallbona A i B, junt a Caixa Popular Godelleta A en el grup tercer. Per últim, en el quart grup, també son Carburos Metalicos Massalfassar B i C, junt a Massamagrell A, els que oferixen un triple empat.

Els més menuts, els benjamins, compten amb dos grups de quatre equips cadascun, que son liderats, després de les seues dues jornades disputades, pel Guerrer de Moixent i per l´Agroturia Massalfassar.