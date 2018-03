Trinidad Alfonso, amb la tecnificació

La Federació de Pilota Valenciana ha organitzat noves jornades de perfeccionament femení per a la setmana vinent i compten amb el recolçament de la Fundació Trinidad Alfonso. A partir del dimarts 3 d'abril es realitzara una concentració femenina durant quatre dies, del 3 al 6 d'abril, on les esportistes s´entrenaran al costat dels millors especialistes docents del nostre esport autòcton (Moro, Moncho, Álvaro, Fageca, Vicent Molines i Ana Belén), per a seguir progressant en les modalitats de raspall i One Wall.

Durant set intenses sessions treballaran la preparació física, la prevenció de lesions, tècnica i tàctica en aquestes dos modalitats.

Seran les 18 esportistes que estan en el programa femení d'entrenament les que participen en aquestes jornades: Adriana Villar de València, Aida Vila de Moixent, Amparo Martí de Moncada, Ana Puertes de Beniparrell, Ana Sanchis de València, Anabel Castelló de Tavernes Blanques, Erika Boti d´Alquería d´Asnar, Fanni Mas de Beniarbeig, Irene Badia de Massamagrell, Júlia Costa de Beniparrell, Lucia Díaz de Beniparrell, Mar Giménez de Bicorp, María Fernández de Beniparrell, Myriam Vidal d´Alqueria d´Asnar, Nerea Sánchez de Moixent, Noelia Puertes de Beniparrell, Paula Cuenca de Tavernes Blanques i Victoria Díez de València.

Durant aquestes jornades disputaran la competició d´One Wall individual sub-18 i One Wall individual sub-23, serà dimecres que ve 4 d'abril, a partir de les 17 hores.

Els xics disputaran el Circuit sub-18 de raspall i el Circuit sub-23 de raspall, a partir del dimecres 4 d'abril, en quatre jornades espectaculars que es disputaran en el trinquet de la Llosa de Ranes, a partir de les 17 hores.

Participaran en aquesta competició 16 jugadors: Ramón Domenech de Sumacárcer, Albert Todoli del Genovés, Adrián López de Villanueva de Castellón, Joan Pastor del Genovés, Marcos Nadal d'Aielo de Malferit, Marc Ortega d´Alcàntera del Xúquer, Joan Mena d'Oliva, Fran Cano de Moixent, Iván Esparza d'Ontinyent, Javi López d'Oliva, Cristián Asunción de Chella, Raimon Suarez de la Llosa de Ranes, Carlos Salelles d'Oliva, Aarón Sanjuán de Lloc Nou, Vicent Sendra de Xeraco i Jorge Sanchis del Genovés.

Tots aquests esportistes formen part del programa de tecnificació i porten mesos preparant-se per disputar aquestes competicions que seran una pedra de toc per a veure si poden seguir millorant i aspirant a entrar en futures competicions de major nivell.