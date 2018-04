Els Circuits de raspall busquen finalistes

Demà dijous 12 d´abril a partir de les 17 hores es decidiran les finals de les competicions de raspall

En el trinquet de la Llosa de Ranes es decidiran demà dijous 12 d´abril que equips disputen les finals absolutes del sub-18 i sub-23 de raspall. De moment hi ha tres equips en cadascuna de les categories que tenen moltes opcions de jugar la final absoluta si aconsegueixen la victòria en l´última jornada de la primera fase. La jornada començara amb la partida del Circuit sub-18 que enfronta a l´equip de Joan i Fran, que si aconsegueixen un punt seran campions de la primera fase davant l´equip de Marcos i Marc, que no de moment no han puntuat. La segona partida d´aquesta categoria enfrontara en una final a dos equips que estan empatats a punts, el guanyador jugara la gran final. Murcianet i Rosen s´enfronten a Ramón i Albert, en una partida que pot ser molt igualada. En el sub-23, s´enfronten en una gran partida els equips de Vicent de Xeraco i Carlos d´Oliva, dos dels equips que de moment han mostrat major pegada. Tancant la gran vesprada de raspall, la partida que enfronta a l´equip d´Iván d´Ontinyent i Cristián de Chella.

Partides de la 3ª jornada dels Circuits de raspall:

Circuit sub-18 de raspall:

- 17 hores. Marcos Nadal (Aielo) - Marc Ortega (Alcàntera del Xúquer) contra Joan Mena (Oliva) - Fran Cano (Moixent)

- 18:15 hores. Adrian López (V. Castelló) - Joan Pastor (Genovés) contra Ramón Domenech (Sumacárcer) - Albert Todoli (Genovés)

Circuit sub-23 de raspall:

- 17:30 hores. Carlos Salelles (Oliva) - Aarón Sanjuán (Lloc Nou) contra Vicent Sendra (Xeraco) - Jorge Sanchis (Genovés)

- 19 hores. Cristián Asunción (Chella) - Raimon Suarez (la Llosa de Ranes) contra Iván Esparza (Ontinyent) - Javi López (Oliva)

Classificació Circuit sub-18 de raspall:

1º - Joan Mena (Oliva) - Fran Cano (Moixent) – 6 pts

2º - Adrian López (V. Castello) - Joan Pastor (Genovés) – 3 pts

3º - Ramón Domenech (Sumacárcer) - Albert Todoli (Genovés) – 3 pts 4º - Marcos Nadal (Aielo) - Marc Ortega (Alcàntera del Xúquer) – 0 pts

Classificació Circuit sub-23 de raspall:

1º - Vicent Sendra (Xeraco) - Jorge Sanchis (Genovés) – 5 pts

2º - Carlos Salelles (Oliva) - Aarón Sanjuán (Lloc Nou) – 4 pts

3º - Iván Esparza (Ontinyent) - Javi López (Oliva) - 2 pts

4º - Cristián Asunción (Chella) - Raimon Suarez (la Llosa de Ranes) - 1 pts