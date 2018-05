Albuixech entropessa i Quart defensa el liderat

El cap de setmana tenia programades uns interessants enfrontaments en la primera categoria del Campionat Autonòmic de Galotxa gran trofeu El Corte Inglésque no van deixar indiferents als assistents a cadascun dels carrers de joc.

En el cas del vigent campió i primer classificat, Kiwa Quart, el fet de no comptar amb dos jugadors titulars, Javi i Alex, no va ser problema per a aconseguir guanyar en el seu carrer davant l'Ajuntament de Beniparrell. Tot i que el resultat final de 70 a 60 li donà un punt a l'equip de l'Horta Sud, els visitants anaven perdent 50 per 10, i finalment varen remuntar fins quasi guanyar la partida.

En el cas del segon en la taula, l'Albuixech, la seua visita al carrer d'Alfarp, per a enfrontar-se amb l'Ovocity Marquesat, es va tancar amb un 70 a 50 favorable als locals. El punt aconseguit per Sergi, Samuel, Lucha i Alfonso els permet de moment mantindre la segona posició.

Faura, per la seua part, empata ara en la tercera posició amb el Montserrat. Tot gràcies als tres punts que van sumar els jugadors del Camp de Morvedre en el seu enfrontament amb el Caixa Popular Meliana, a qui deixaren en 30.

La partida restant de la jornada, que tenia a l'Electrofassar Massalfassar i al Lanzadera Montserrat com a protagonistes, va deixar un 50 a 70 per als segons, que jugaven de visitants.

Classificació 1ª categoría - 9ª jornada:

1.-Kiwa Quart A - 21 punts

2.-CPV Albuixech A - 17 punts

3.-Lanzadera Montserrat A - 15 punts

4.-CPV Faura A - 15 punts

5.-Ovocity Marquesat A - 14 punts

6.-Ajuntament Beniparrell A - 13 punts

7.-Electrofassar Massalfassar A - 6 punts

8.-Caixa Popular Meliana A - 1 punt