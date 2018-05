Javi pateix una lesió al muscle i serà baixa per al Trofeu Villarreal

Javi de Massalfassar serà baixa en la jornada de cloenda del III Trofeu Villarreal CF, programada per al divendres al trinquet de la Plana. El mitger, segons va informar la Fundació, pateix un «trencament del tendó del múscul supraespinós», una lesió al muscle que l´obligarà a parar al voltant de 15 dies.

Javi es va lesionar el passat diumenge al trinquet de la Pobla de Vallbona quan, en un dels primers jocs de la partida, es va colpejar contra la paret en el moment posterior de restar una pilota. El de Massalfassar va provar de continuar, però el dolor el va impedir seguir jugant.

Com que la partida anunciada era parella contra parella (Soro III i Félix contra Pere Roc II i Javi), l´encontre es va haver de suspendre amb 20 per 15 al marcador. Els espectadors van poder recuperar els diners de l´entrada a la guixeta.

Tanmateix, amb la lesió de Javi es va evidenciar una de les mancances que encara arrossega la pilota professional. Es tracta de l´absència d´una assistència mèdica als trinquets. Cap metge o fisioterapeuta assiteix a les partides per atendre als jugadors en cas de lesió, com sí ocorre en el tenis, el pàdel o la majoria d´esports professionals. Són els propis jugadors els responsables de decidir si continuen jugant o no quan pateixen una molèstia física. A més, cal recordar que una part important dels seus ingressos depén del nombre de partides que disputen i que no hi ha suplents a l´escala.

D´esta manera, la cloenda del Trofeu Villarreal CF començarà a les 17.00 h. amb la disputa de la partida pel tercer i quart lloc. Amb la baixa de Javi, Soro III estarà acompanyat per Héctor i Monrabal davant de Pere Roc II, Jesús i Carlos. A continuació es jugarà la final, amb Puchol II i Santi contra Marc, Nacho i Tomàs II.