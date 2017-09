Un vecino toledano recibe por error cientos de llamadas de alcireños

«Yo ni siquiera sé dónde está Alzira en el mapa». Es la respuesta de un vecino de Villanueva de Alcardete, en Toledo, ante las llamadas recibidas de varias personas que buscaban comentar incidencias en la capital de la Ribera Alta. Su número de teléfono figuraba, por error, en una campaña del ayuntamiento que pretende que los ciudadanos informen al consistorio sobre problemas tales como mobiliario urbano estropeado o basura en las calles. Ésta se filtró el pasado fin de semana con un contacto que estaba equivocado, según han informado a Levante-EMV fuentes municipales. La campaña, con el número correcto, se pondrá en marcha durante los próximos días.

Villanueva de Alcardete es una localidad toledana que se encuentra a unos 300 kilómetros por carretera de Alzira. Aparentemente, no existe relación alguna entre uno y otro. No obstante, hay un alcardeteño que ha escuchado más de una vez el nombre del municipio valenciano. «Durante esta semana he recibido varias llamadas de gente que me pregunta por el Ayuntamiento de Alzira, pero no sé ni dónde está Alzira en el mapa», reconoce el afectado. Su teléfono ha sonado más veces de lo que es habitual y, en dichas llamadas, vecinos alcireños le trasladaban sus peticiones: «Me decían que si una calle estaba por barrer, que si se había fundido una farola... Yo me limitaba a decirles que se lo comunicaran a su ayuntamiento, pero que yo no trabajaba allí», explica el toledano, que se ha tomado con cierto humor la confusión.

El Partido Popular, a través de su portavoz local, José Andrés Hernández, recordó un episodio similar del pasado en el que, a su juicio, «se criminalizó» al PP, por entonces en el gobierno: «La oposición, ahora gobierno, se ensañó especialmente con nosotros por el famoso monolito, cuando son casos similares, ya que se trata de errores humanos que cualquiera puede cometer. Esperamos que rectifiquen aunque todavía no se haya iniciado la campaña porque, al margen de esta cuestión, nos parece que puede ser una buena iniciativa para Alzira».

Disculpas

Por su parte, el gobierno alcireño aseguró ayer que pidió disculpas al vecino toledano por las molestias ocasionadas en cuanto supo del error, que atribuyó a una filtración de la campaña en la que figuraba un número de teléfono equivocado.

La campaña iniciará de manera oficial durante los próximos días. El ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos un número de contacto para que, a través de WhatsApp, envíen las incidencias que se encuentren en la ciudad a través de mensajes y/o fotografías.