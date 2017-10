La prestigiosa universidad de Harvard analiza el modelo de gestión del hospital de Alzira

El modelo de gestión Ribera Salud ha sido elegido por tercer año consecutivo por Harvard Bussiness School como caso de estudio en las sesiones de «Learning by doing». Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, acudió a la sede de la universidad en Boston (Massachusetts) para impartir una conferencia sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público a nivel global y explicar las ventajas de la colaboración público-privada y la aportación del modelo de Ribera Salud en la gestión de la sanidad. Para cumplir con la metodología los docentes de Harvard destinan un mínimo de entre tres y seis meses a la preparación de cada caso de estudio.

En esta ocasión, la coordinadora de este estudio ha sido Regina Herzlinger, profesora del Máster in Business Administration (MBA) y miembro honorario del American College of Physician Executives and Managed Healthcare.

De hecho, el primer contacto entre Ribera Salud y Harvard se produjo en 2013, cuando Herzlinger visitó el Hospital Universitario de La Ribera, para conocer de primera mano el modelo concesional sanitario conocido internacionalmente como Modelo Alzira. La primera vez que Ribera Salud se presentó como «Método del Caso» en Harvard fue en 2015.