Carcaixent centra el rodaje de una película que requerirá de decenas de figurantes

La Ribera es un escenario perfecto para el cine. Así lo demuestran las diversas películas que se han rodado en la comarca. La lista se amplía ahora con «Tornar a casa», obra escrita y dirigida por el valenciano Roberto Bueso que se graba estos días en algunos lugares de Carcaixent, Alzira y Algemesí. De hecho, la lluvia alteró ayer el plan de grabación aunque está previsto que las cámaras trabajen a pleno rendimiento durante unas cinco semanas.

Carcaixent será la localidad donde más escenas se graben ya que, según fuentes municipales, es allí donde se ubicará la población ficticia del protagonista. De hecho, la ciudad se ha volcado en el film, producido por Misent Producciones y coproducido por Mod Producciones, ya que más de 1.100 personas se han sumado al llamamiento para participar en la película como figurantes. Durante las próximas semanas el equipo de la película realizará una selección de entre todos los inscritos para elegir a un grupo de entre 50 y 70 personas.

En dicho municipio se han elegido como localizaciones el colegio Jose Mª Boquera, la plaza Major o el Passeig. Por su parte, la bolera de Alzira y el cementerio de Algemesí también se incluirán entre los escenarios de la película. Ya fuera de la comarca, se rodarán algunas secuencias en el Saler, l'Albufera y el barrio del Carmen de València.

El film narra la historia de Edu, un joven músico valenciano que vive en Londres y que vuelve durante diez días a su pueblo para asistir a la boda de su hermano. El retorno despierta en él la necesidad de recuperar todo lo que dejó atrás: especialmente a Alicia, la eterna novia de su mejor amigo. «Tornar a casa» tiene un reparto encabezado por Gonzálo Fernández como Edu y Charlotte Vega como Alicia. Pep Llopis, Xavi Giner, Hugo Rubert, Carlo Blanco, Inma Sancho y Enric Benavent completan los actores del film.



Sentido artístico y narrativo

Durante la grabación de una película no se puede dejar nada al azar. Y la selección de sus escenarios es un elemento tan importante como el guión o el propio elenco. De hecho, los directores de producción Lorena Lluch y Cristian Guijarro y el jefe de localización, Álex Riesgo, se pusieron manos a la obra hace meses para escoger el lugar ideal. «La elección del pueblo en esta película tenía un sentido tanto artístico como narrativo», explicó ayer a Levante-EMV Lluch, que continuó: «El film está ligado a la música y narra la historia de una persona que vuelve a su pueblo tras tres años fuera, así que buscamos un municipio, que no tuviera una gran densidad, que estuviera vinculado con la música y que no fuera excesivamente reconocible».

La Ribera se convirtió en el lugar ideal, con un varios municipios que se adecuaban a dichas exigencias. «Carcaixent nos ofrecía un pueblo con encanto, pero a la vez normal. Un pueblo con luz y vida en el que, después de pasar un tiempo fuera, te plantearías seriamente volver a quedarte. Además, tras valorar todas las opciones, tenía sentido tanto desde el punto de vista estético como por su vinculación con la música», adujo Lluch.

Pero además, se encontraron con un municipio participativo: «Buscábamos, también, un pueblo que se volcara con el rodaje y Carcaixent lo ha hecho. Nos está ofreciendo muchas facilidades, tanto para grabar como para buscar figurantes», sentenció.