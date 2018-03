«Lo que me da el atletismo ahora mismo no se puede comparar con nada más»

Formada bajo la dirección técnica de su entrenador, Juanvi Escolano, en el seno del Club de Córrer El Garbí, esta jovencísima lanzadora milita ahora en las filas del FC Barcelona. Este fin de semana debuta con la selección española absoluta en la Copa de Europa en Portugal con la que cierra la campaña invernal.

Gema Martí tiene 17 años. Nació el 19 de julio de 2000 en Gandia, donde vive, entrena y estudia 2º de Bachillerato en la Escola Pia. Ha sido medallista en todos los campeonatos de España en las categorías U16, U18 y ahora U20. Posee los récords autonómicos U16, U18 y U20 en lanzamiento de martillo y el de España U18. En 2015 fue internacional por primera vez en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) quedando en 5ª posición en Tblisi (Georgia). En 2016 se clasificó 5ª en el Campeonato de Europa U18 en Tblisi (Georgia). En 2017 quedó finalista (8ª posición) en el Campeonato del Mundo U18 en Nairobi (Kenya). En 2018 ha sido medallista nacional absoluta, es la nº1 del ranking europeo con una marca de 60 metros uy 25 centímetros, tiene ya la mínima mundialista y ahora afronta el debut con España absoluta en la Copa de Europa.



¿Satisfecha con este inicio de año 2018?

Estoy muy contenta con los resultados obtenidos en esta temporada de invierno. La verdad es que no podría pedir más.

La han convocado para la Copa de Europa absoluta de lanzamientos ¿qué se siente: miedo, respeto, admiración, presión?

Tengo muchas ganas de realizar esa competición, ya que me enfrentará a gente más mayor y de otros países. Puedo decir que siento admiración hacia estas atletas y no siento ninguna presión. Ahora me toca disfrutar de esta experiencia.

Su carrera está plagada de éxitos, pero ¿cuál le hace o le ha hecho más ilusión y por qué?

La posición de finalista en el mundial, ya que fue una competición con un gran nivel y de la cual aprendí mucho.

¿Es consciente de sus resultados?, ¿se siente importante en el atletismo?

Todos somos iguales y trabajamos duro para poder obtener ciertos resultados porque al final las marcas son el reflejo del trabajo duro que hay detrás.

¿Recibe muchas felicitaciones por sus éxitos?

Sí, me ha felicitado bastante gente, pero sobre todo las personas más cercanas, que son aquellas que están ahí día a día y ven todo el trabajo que hay detrás de una marca.

¿Que tiene Juanvi Escolano como entrenador que les hace triunfar a todos y todas?

Juanvi es como un segundo padre, tanto para mi como para todos aquellos que entrenamos con él. Se deja la piel por nosotros y nosotros por él, y esto da una complicidad que no se puede explicar, solo entre nosotros nos entendemos.

Se ha formado aquí en casa en el Club El Garbí... ¿por qué ahora es del FC Barcelona si sigue en Gandia viviendo, estudiando y entrenando? ¿le pagan? ¿tiene un sueldo?

El atletismo es un deporte individual y llega un momento en el que tienes que buscarte una salida propia. Vivo, estudio y entreno en Gandía junto a Juanvi y mis compañeros de entrene. Y sí, tengo un sueldo de mi actual club.

La última competición de invierno es la Copa de Europa de Portugal...¿y después qué?

Sí, será la última. Después empezamos una fase de pretemporada para preparar la temporada de aire libre, que es la más importante.

¿Cuáles van a ser los objetivos de 2018 en verano?

Centrarse 100 % en el ¡campeonato del mundo que se disputará en Finlandia.

¿Cual es su sueño deportivo y personal?, ¿ganar un Mundial, participar en unos Juegos Olímpicos?, ¿a qué aspira?

Creo que comparto el mismo sueño que todo deportista... poder llegar a unas Olimpiadas y para ello trabajo día a día.

¿Cómo es un día en su vida? Me levanto a las 7 de la mañana para ir a clase, salgo y como y después a entrenar a las 4 de la tarde durante tres o cuatro horas. Después vuelvo a a casa y estudio, así día tras día. Sigo una dieta proteica para que pueda trabajar mejor la musculatura.

Llevar esa vida de deportista de élite, ¿le supone muchos sacrificios?, ¿siente que está dejando pasar sus años de juventud por el deporte?

Obviamente hay momentos que es duro tener que dejar ciertas cosas de lado por el simple hecho de tener que ir a entrenar, de concentración, a competir... Pero sinceramente... ahora mismo lo que me da el atletismo en cuanto a experiencias, personas, viajes... no se puede comparar con ninguna otra cosa.

¿Que es lo más complicado y lo menos difícil?

Lo más complicado diría que es compaginar al mismo nivel los estudios con los entrenamientos, y lo menos difícil disfrutar haciendo el deporte que me gusta.

¿Está reconocido y recompensado económicamente el atletismo?

Está reconocido, pero no es el fútbol.

¿Qué le diría a los jóvenes? ¿Les animaría a que practicasen deporte?

Sí, totalmente.Practicar un deporte te ayuda a formarte como persona.

Y como mujer ¿se siente reconocida? ¿se suma a las reivindicaciones de las mujeres sobre la desigualdad, la brecha salarial, etc, etc?

El atletismo es un deporte en el que tiene la misma importancia una mujer que un hombre.