Tres joies documentals per a la I Mostra de Cinema Social «Salut, Drets, Acció»

El passat 8 de novembre el Cine Albatexas de València va acollir l´estrena de la I Mostra de Cinema Social «Salut, Drets, Acció» que se celebrarà a tres sales del cap i casal, Castelló i Alacant amb la projecció de tres joies documentals: Footprint, Temps d´Écoute i The Waiting Room. Aquest cicle de cinema, d´accès gratuït, ha sigut organitzat per les ONGD sanitàries Medicusmundi Mediterrània, Medicusmundi Alacant, ACOEC i Farmamundi (Xarxes Sanitàries Solidàries: Multipliquem Salut) amb el recolzament financer de la Generalitat Valenciana. L´objectiu de la iniciativa és generar conciència crítica i promoure una reflexió en la societat valenciana sobre la desigualtat en l´accès a la salut a nivell global.

Els tres treballs escollits que seran projectats a la mostra són Footprint, Temps d´Écoute i The Wainting Room. Footprint presenta els efectes del creixement de la població i la desigualtat de consum en el món on vivim. D´altra banda, Temps D´Écoute reflecteix la lluita de les dones congoleses pel dret a la salut a la República Democràctica del Congo, considerat per l´ONU com un dels pitjors països on nàixer dona. Per últim, The Waiting Room retrata als treballadors d´un hospital públic dels Estats Units en la seua lluita per cuidar dels seus pacients sense assegurança mèdica.

El Cine Albatexas a València farà projeccions els dies 15 i 22 de novembre a les 18 hores, el Teatro Raval de Castelló els dies 16 i 23 de novembre, i el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) els dies 17 i 24 de novembre i l´1 de desembre.