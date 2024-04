Tres equips de Caixa Popular completen el Trailwalker d’Oxam Intermón contra la pobresa

Tres equips de Caixa Popular van superar amb èxit els 100 km del Trailwalker Intermón Oxfam Girona 2024. El Trailwalker, impulsat per Oxfam Intermón, és una marxa solidària en la qual equips formats per sis integrants —quatre persones que caminen o corren i dos de suport— han de completar un recorregut de 100 km i, alhora, recaptar un mínim de 1.500 euros que es destinaran a projectes solidaris que l’organització té a Àfrica i Amèrica Llatina per a garantir l’accés de la població a aigua potable.

Els equips de Caixa Popular van estar formats per 17 persones i 3 vehicles que completaven l’equip de suport que els va prestar ajuda durant el recorregut. Tots ells van entrenar conjuntament en un exemple de treball en equip per a completar els 100 km d’aquesta marxa solidària en menys de 28 hores. Amb la seua desena participació, Caixa Popular demostra una vegada més el seu compromís amb la societat i amb l’esport i el seu interés a col·laborar amb iniciatives que fomenten valors com la solidaritat, l’esforç i el treball en equip.