Cáritas fa una crida a la solidaritat amb Palestina davant la crisi humanitària

Davant la trucada de Cáritas Jerusalén per recolzar l’emergència humanitària que està vivint la població palestina, les tres seus de Cáritas en la Comunitat Valenciana —Segorbe-Castelló, València i Orihuela-Alacant— responen fent una crida a la solidaritat de cara a recaptar fons per donar suport a la població afectada per la violència a Palestina. Fins ara, des de Cáritas a la Comunitat Valenciana s’han recaptat 31.075 euros per donar suport a la tasca de l’entitat a Gaza i Cisjordània.

Cáritas Jerusalén està proporcionant ajuda d’emergència a la població afectada a Gaza en la mesura de les seues possibilitats, inclosa aigua potable, kits d’higiene, refugi, roba d’abric i vals de menjar. Entre les seues accions s’hi inclou l’atenció sanitària primària i l’atenció a la salut mental de persones traumatitzades per la violència continuada, així com el suport a la recuperació econòmica de les famílies desplaçades. «Mentre la guerra continue, seguirem proporcionant serveis vitals a les víctimes, sent signe d’esperança i inspirant un futur en pau i estabilitat a la regió», declara Anton Asfar, secretari general de Cáritas Jerusalén.

L’acció d’emergència ha assolit 23.275 beneficiaris directes, que inclouen 7.600 persones en atenció sanitària i 2.750 famílies amb ajuda econòmica per respondre a les seues necessitats bàsiques.

Està previst renovar el centre mèdic de Cáritas a Gaza, que ha patit danys en els atacs recents i en aquests moments no es pot utilitzar. El pressupost total de Cáritas Jerusalén per respondre a l’emergència és de quasi 3 milions d’euros.

Complir el Dret Internacional

La comunitat internacional continua eludint una intervenció decidida per frenar el conflicte malgrat la recent resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides reclamant un alt el foc permanent i l’alliberament immediat i incondicionat dels ostatges que romanen en poder de Hamàs. Tampoc la decisió del Tribunal Internacional de Justícia instant Israel a prendre mesures immediates i efectives per proveir d’ajuda humanitària a la franja de Gaza ha obtingut resultat.

Davant aquesta situació, Cáritas reclama als estats que paren l’enviament d’armament a la regió, que facen servir totes les vies legals i diplomàtiques per assegurar el compliment del Dret Internacional Humanitari i que documenten les violacions dels Drets Humans perpetrades per qualsevol de les parts com el primer pas per a una solució permanent i justa. «Israel deu complir amb les mesures provisionals ordenades pel Tribunal Internacional de Justícia a aplicació de la Convenció de la prevenció i sanció dels crims de Genocidi», asseguren des de l’organització.