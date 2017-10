El profesor agredido por una madre está procesado por prostituir a menores

El juzgado ha abierto una investigación para averiguar qué hay detrás de la agresión a un profesor de un colegio de Benicalap el pasado lunes, golpeado por la madre de un alumno. Según ha podido confirmar Levante-EMV, este mismo docente de primaria ya está procesado por otra causa de corrupción de menores, aunque los hechos que se le imputan en dicho proceso se habrían cometido presuntamente en un entorno ajeno a los centros escolares en los que ha trabajado.

La madre de un alumno se presentó en este colegio de València, cuyo nombre omitimos para preservar el anonimato de los menores, para pedir explicaciones a este profesor después de interponer una denuncia en una comisaría por unos graves hechos relatados por su hijo de siete años. La mujer acabó detenida tras agredir tanto a este docente como al director y a la jefa de estudios del centro, tal como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV.

El ahora agredido tiene un proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número doce de València por un presunto delito de corrupción de menores. Los hechos se remontan a 2015 cuando la Policía Nacional arrestó a este profesor, de 43 años y nacionalidad española, por su presunta relación con una trama de prostitución de menores, de entre 13 y 17 años. Según las intervenciones telefónicas realizadas por la policía durante la fase de investigación, con la pertinente autorización judicial, el docente contactó presuntamente con tres menores de origen rumano y pertenecientes a una familia desestructurada y sin recursos económicos, con los que, al parecer, mantuvo encuentros sexuales.

Los investigadores llegaron a él tras interrogar al titular de la línea de teléfono desde la que se efectuaban las llamadas solicitando los favores sexuales de los menores y comprobar que no era la misma persona que se escuchaba en las grabaciones telefónicas. Fue este testigo quien logró identificar la voz como la de un compañero suyo de profesión con el que coincidió trabajando en un colegio. Ese profesor aclaró a la policía que el ahora procesado debió obtener su DNI y sus datos personales del tablón de anuncios del centro, donde estaban expuestos a raíz de unas elecciones sindicales.

Posteriormente dos menores identificaron fotográficamente al profesor ahora agredido en un colegio del distrito de Trànsits como el hombre que, utilizando el nombre ficticio de 'Albert', les ofrecía dinero a cambio de favores sexuales. Concretamente las víctimas relataron que éste les pagaba entre 20 y 40 euros por felación y, según consta en las intervenciones telefónicas, siempre contactaba con ellos a horas intempestivas de la madrugada.

Respecto a esta causa todavía abierta y a la espera de juicio, el profesor agredido remarcó a este periódico que no guarda relación alguna con colegios y se mostró confiado en su futura absolución. "Fue un lío en el que acabé metido pero saldré libre de todos los cargos", manifestó insistiendo nuevamente en que no tiene ninguna relación con lo ocurrido el pasado lunes.



La hoja de antecedentes está limpia

El director del colegio donde se produjo la agresión el pasado lunes, quien también resultó herido tras ser golpeado por la madre detenida, aseguró a este periódico no tener conocimiento oficial de que este profesor haya sido imputado o procesado por abusos. En todo caso dejó claro que "la prioridad son los niños" y ante la más mínima duda de que se hayan producido abusos lo denunciaría de inmediato a la Inspección Educativa. El profesor, que se incorporó a dicho centro en el mes de septiembre, presentó como todos los docentes su hoja de antecedentes penales y la misma estaba limpia, según aseveraron fuentes del centro. Ello no es incompatible con el hecho de que esté procesado, al no haber todavía sentencia y estar a la espera de juicio.

El profesor, quien remarca que jamás ha tenido problemas con esta madre ni con su hijo, se encuentra de baja desde el día de la agresión. Este periódico ha hablado con varias madres de alumnos del centro que apoyan a la detenida e incluso alguna de ellas, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato para proteger a su hija, relató otros incidentes ocurridos en el centro del que procede el docente. No obstante, no hay constancia de denuncias contra el profesor agredido.