"Hemos perdido una batalla, pero la guerra continúa"

De la misma manera que en la previa del encuentro, Voro quiso rebajar la incipiente euforia en torno al equipo, anoche tampoco quiso dramatizar después de una derrota en la que, según su opinión, el Valencia demostró no perder la compostura y la ambición: «Hemos perdido una batalla pero la guerra continua», avanzaba. «Hemos estado compitiendo bien. Estas cosas pueden pasar de aquí al final de temporada».

El técnico de l'Alcúdia valoró un encuentro decantado por la efectividad y las acciones puntuales: «La primera parte ha estado muy igualada. En la segunda, con el gol en contra y uno menos, ha sido todo muy complicado. A pesar de todo, en la segunda parte el equipo ha continuado insistiendo y los jugadores han sacado el orgullo». «No hemos perdido la cara al encuentro en ningún momento, incluso jugando muchísimo tiempo con uno menos. La primera parte ha acabado 1-1, ellos han tenido pocas, igual que nosotros. La expulsión ha sido determinante», añadía el técnico.

Después de dos victorias consecutivas, la derrota duele, pero el técnico es partidario de seguir con la misma dedicación: «Por supuesto que es un paso atrás, pero sí que es verdad que nosotros lo hemos dado todo, hemos estado peleando hasta el final en un partido muy intenso que se nos había puesto en contra. Entendemos que en los resultados puedes ganar o puedes perder, pero vamos a seguir en la misma línea. Sabemos de la dificultad. No por haber ganado dos partidos estaba todo hecho, ni muchísimo menos. Toca seguir trabajando y el sábado esperamos al Eibar». «Lo importante es salir con la mentalidad que haciendo las cosas bien le puedes ganar a cualquiera. El fútbol es esto, el acierto te lleva a un sitio y el desencierto a otro», insistía.

Mina: «No me voy contento»

A pesar de marcar por tercer encuentro seguido, Santi Mina no escondía su decepción tras la derrota: «Si marco y no ganamos, no me voy contento. Esperemos que Mestalla se llene el sábado como en los últimos partidos y ganemos el encuentro contra el Eibar. Estamos más cerca del descenso que de Europa y nuestro objetivo es sumar de tres en tres».

Enzo, sobrecarga muscular

Enzo Pérez se retiró antes del descanso por una sobrecarga y es duda para jugar ante el Eibar.