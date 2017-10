Ventura se olvida de Zaza a pesar de la lesión de Belotti

La racha goleadora de Simone Zaza, con 6 goles en 7 partidos, no ha despertado la curiosidad de Giampiero Ventura. El seleccionador italiano ha decidido no convocar al delantero valencianista. No lo hizo en la primera citación, difundida el sábado, y tampoco lo hizo ayer, después de que se cayera de la convocatoria Andrea Belotti, que se lesionó ayer en la rodilla, en el empate del Torino frente al Hellas Verona. En su lugar, Ventura ha llamado a Roberto Inglese, atacante del Nápoles cedido al Chievo, y que lleva únicamente dos tantos. Se da la chocante circunstancia de que Zaza sí integró la Nazionale durante su estancia en el West Ham, club en el que no logró anotar ningún gol en seis meses, lo que le llevó a elegir Mestalla para resurgir.