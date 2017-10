Marcelino: "Quiero ganar y espero un partido como el de Anoeta"

Molesto por la etiqueta de entrenador conservador que lleva colgada, Marcelino García Toral aclaró ayer cuál es su propuesta futbolística: salir a ganar por encima de todo, a pecho descubierto. Su mensaje quedó concretado en el momento en el que ofreció sus expectativas para el partido de mañana frente al Betis (Benito Villamarín, 20.45 horas): "Quiero ganar y es posible que haya una similitud como el partido de Anoeta". La misiva quedó clara. La visita del Valencia a la Real Sociedad, hace 3 semanas, se saldó con un triunfo de 2-3, en un encuentro de ida y vuelta, en el que Marcelino huyó en todo momento de cualquier sospecha de especulación. A falta de 16 minutos, con 2-2 en el marcador, hizo los 3 cambios a la vez para no perder tiempo. Todos ellos (Lato, Andreas Pereira y Santi Mina), futbolistas de perfil vertical. La apuesta obtuvo premio con el gol postrero de Zaza (2-3).

Pese a que las estadísticas anuncian que el Valencia es el cuarto equipo de la Liga con menos porcentaje de posesión del balón, Marcelino niega tal catalogación. "Nosotros no entregamos la pelota a nadie. Hay equipos que nos ganan la posesión, es cierto, pero queremos el balón. El día del Levante UD, jugando fuera, tuvimos más posesión que ellos. Nuestra idea no es entregar la pelota al rival. La idea es moverla, tenerla, y cuando no lo tenemos, intentar que no nos generen ocasiones de gol", explicó el técnico asturiano, al que los resultados le avalan.

El Valencia, tercero en la clasificación, es también el tercer equipo más goleador del campeonato, con 15 tantos, sólo por detrás del Barcelona (23) y la Real (17). El Real Madrid suma 13.

Mejorar el rendimiento defensivo del Valencia era una cuestión vital para Marcelino, pero sin sacrificar el poder ofensivo del equipo. El Valencia, efectivamente, pisa mucho el área rival. "Lo más importante es volver a nuestro óptimo rendimiento, ser solventes en defensa, como lo fuimos en bastantes partidos, y ser solventes en ataque, igual sin posesiones demasiado largas, pero con buenas llegadas", dijo ayer.

El Betis no falla en casa

Todas las cuestiones planteadas ayer al técnico asturiano sobre los aspectos tácticos del Valencia estaban justificadas. El Betis es de los equipos que más basan su fútbol en la posesión del balón. Con Quique Setién, candidato a dirigir al Valencia antes de la elección de Marcelino, el equipo sevillano camina con soltura por la Liga.

En casa, ha ganado todos los partidos, con 8 goles a favor y sólo 2 en contra. "La propuesta de Quique y la mía tiene muchos puntos comunes y otros que se diferencian. Utiliza más posesión que nosotros, pero recurre al contraataque cuando puede, como todos", dijo Marcelino, que dispone de todos sus futbolistas para el partido de mañana. Vezo es el único al que le falta ritmo de competición.

El hecho de que el capitán Dani Parejo sume cuatro tarjetas amarillas en siete jornadas es un dato que habla bien del centrocampista, según su entrenador. "Son circunstancias de la competición, estoy tremendamente satisfecho con él porque es muy importante para nosotros. Que tenga cuatro tarjetas no es un condicionante", dijo.