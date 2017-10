"El plan era raptarlo y robarle los 15 millones que tenía"

Rachid Behdaoui, el confidente de la policía y organizador del presunto secuestro de Vicente Soriano supuestamente encargado por Juan Bautista Soler "tenía una personalidad histriónica y petulante", según explicó ayer un policía del grupo de atracos de la Policía Nacional que compareció como testigo.

Behdaoui era un viejo conocido de los agentes -detenido tres ocasiones entre 2003 y 2013- por "robos con violencia, secuestros y atracos a narcotraficantes" en los que llegaron a cortar una oreja a la persona que tenían raptada. Pero gracias a su "verborrea y que es un vacilón" se convirtió en confidente policial y permitió atrapar a los "miembros de una banda que cometía atracos con un hacha". Fue el mismo Rachid el que se puso en contacto con los agentes policiales para contarles "el secuestro de Soriano y robarle los 15 millones que guardaba en su casa". "Yo le dije que me estaba contando una película y que necesitaba documentación". En el transcurso de una reunión entre el agente y Rachid en una cafetería de la avenida de Aragón "me enseñó el dossier con fotografías de Soriano, información sobre su patrimonio y un pagaré de cinco millones de euros no cobrado por falta de fondos" [que Soler admite haber entregado a Rachid, pero que también entregó a cinco o seis interesados en adquirir la deuda que le reclamaba a Soriano]. El policía también relató que "Rachid me contó que Soriano no podía tener empresas a su nombre, por lo que las tenía a nombre de su cuñado". También les avisó del encuentro con los colombianos que iban a ejecutar el secuestro y a los que "no pudimos seguir por las medidas extraordinarias de contravigilancia".