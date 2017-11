Zaza: "La lesión la llevo conmigo desde hace un año"

Simone Zaza se ve en condiciones de jugar contra el Barcelona, a pesar de tener roto parcialmente el menisco externo. Unas molestias con las que convive desde hace un año, según reveló ayer a los enviados de Fox Italia en València: «No es nueva esta lesión que tengo en la rodilla. La llevo conmigo desde hace casi un año. Para quien juega a fútbol es bastante frecuente. Hasta que no me limite y mientras logre jugar al 100 %, jugaré. Después, a final de temporada, ya veremos. Pero por el momento puedo jugar tranquilamente. El problema de esta rodilla es que algunas veces me obliga a un poco de descanso. Se me bloqueó justo cuando no debía, antes del Italia.Suecia».

Zaza aseguró que, a pesar de su racha goleadora, es realista y no se plantea «alcanzar a Messi». No obstante, se mostró optimista de cara al duelo con el Barça: «Llegamos en un buen momento, el equipo y yo. Tenemos que disfrutar de la velada, será un desafío difícil pero hemos demostrado que podemos competir con cualquiera».