Marcelino: "Nunca hablé de mala actitud del equipo"

Se esperaba la rueda de prensa de Marcelino previa al partido ante la UD Las Palmas, después de que el entrenador del Valencia CF no se mostrara satisfecho con el rendimiento del equipo en el inicio del partido del pasado jueves en Mestalla contra el Alavés en Copa, y el entrenador no dudó en explicar lo sucedido y pasar página. "No he rebajado el discurso. Mi discurso del otro día no fue agresivo. La frase de que estaba triste por el primer tiempo y alegre por el segundo?. si solo dejamos la primera parte de la frase es un palo. El otro día hicimos 45 no bien y 45 bien", afirmó.

Cuando se le insistió, el entrenador salió al corte: "Nunca hablé de mala actitud del equipo. Nunca lo dije. Eso es una conclusión de mis palabras. Nunca lo dije. Expliqué lo que había pasado de forma sincera y me hice responsable de ello. Me sigo considerando responsable. También digo que es complicado mantener un alto nivel durante todos los partidos", explicó.

"Vengo de una familia muy humilde, recuerdo mis principios, y nunca me gusta olvidarlos. Me gusta que afrontemos cada partido con respeto. Porque cuando te consideras superior estás dando el primer paso para equivocarte. Soy muy cabezón y trataré de que no pase", añadió.

Entrando ya en el partido ante Las Palmas, Marcelino indicó que "para ellos es más prioritario la Liga que la Copa Juegan en casa. Para engancharse a mantener la categoría tienen que ganar. Van a salir a morder y nos lo van a poner complicado. Está demostrado que la confianza no es un buen compañero de viaje para nosotros y respetamos al máximo al rival. Solo de esta forma lograremos tener los tres puntos"

"El fútbol hoy es día es muy competitivo. Debemos de no dar al rival las máximas opciones y a partir de aquí tener nosotros el acierto. Es algo que corre a todos los equipos. Nosotros tenemos ambición pero a veces las cosas no salen. Jugamos partido cada tres días y eso es más complicado. Hay que intentar que en este partido no ocurra y jugar con nuestra máxima mentalidad y solo de esta forma seremos capaces de ganar", explicó.