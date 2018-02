Muñiz: "El árbitro nos perjudicó en todo. Le respeto, pero no soy tonto"

El entrenador del Levante UD, Muñiz, se mostró muy crítico con la labor del árbitro en la sala de prensa de Mestalla. Un penalti que no fue, un gol anulado y un posible fuera de juego en el primer gol valencianista le obligaron, aunque en él no es habitual, a hablar del colegiado. «Me gusta ser muy respetuoso con los árbitros. Pero no podemos ser tampoco tontos. La labor del árbitro es complicada. Pero el partido lo podía haber pitado yo. Porque las jugadas no eran ni dudosas. No es llorar. El árbitro nos ha perjudicado en todo. Marcelino no lo dirá pero también lo ha visto. Pero no me voy a excusar en los árbitros. Se ha perdido y es una pena. Merecimos muchas cosas», explicó.

«Tampoco se puede preguntar mucho al árbitro porque tiran rápido de tarjetas y pierdes a un jugador», añadió Muñiz. «El árbitro ha tenido un mal día. Nos estamos jugando estar en primera división. Rober llega mucho antes al penalti. Lo de Coke es un gol claro, no hay falta. Es un mal momento para hacer una rueda de prensa tras un partido, pero tengo que opinar de los árbitros. Intento ser respetuoso y buena gente, pero no tonto».

Preguntado por el vestuario, dolido tras la derrota, señaló: «Tiene que saber que vamos a vivir situaciones complicadas. En ese aspecto están muy mentalizados. Es normal que estén dolidos». Postigo, por su parte, también fue crítico con el árbitro. «El resultado ha sido injusto, merecimos ganar el partido porque fuimos superiores. Al Valencia no le han falta esas ayudas. Son un gran equipo. El árbitro debe ser justo. Hay un gol anulado, un fuera de juego, un penalti que no es.... ¡Ya está bien!. Es que tampoco se puede hablar con el árbitro porque enseguida te sacan una tarjeta», señaló.

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, que llevaba dos años sin hablar tras un partido, salió ayer a hablar: «He visto a un gran equipo y a una afición como la del Levante. El resultado no es justo. El equipo está indignado. El levantinismo siente que el juez no ha impartido justicia. Sentimos impotencia porque nos jugamos la vida y hay gente que no sabe la importancia de este partido. Lo han visto millones de espectadores. El Levante no va a presentar ninguna queja sino salir hoy a hablar claro y decir que no ha habido justicia», afirmó.

Marcelino: «No opino»

Marcelino, por su parte, también habló del árbitro. Y de las palabras de Muñiz: «No soy quién para valorar lo que un compañero y amigo dice. Él opina lo que cree más oportuno y yo lo respeto», indicó el técnico.

«Cuando los árbitros, con decisiones evidentes que nos perjudicaron, no dije ni una palabra, y si ahora nos favorecieron, pues tampoco. Lo que me parece que no ofrece ninguna duda es que el Valencia fue muy superior al Levante y que la victoria es justa. No recuerdo ni una parada de Neto ni situaciones de peligro. Hemos tirado dos palos, generado ocasiones y dominado la mayor parte del tiempo», explicó.