Murillo "Somos terceros en la liga, todavía estamos vivos"

El defensa del Valencia CF, Jeison Murillo, tiene muchas ganas de volver a los terrenos de juego. El central colombiano se lesionó en noviembre del año pasado jugando ante el Espanyol en Cornellà y su regreso es inminente.En declaraciones a VCFradio manifestó que "me encuentro bien, tratando de volver lo antes posible. La idea es que cuando llegue la vuelta, sea al cien por cien. No he perdido las ganas y, cada vez tengo más, a medida que se acerca el regreso. Estoy contento de los entrenamientos y esperando el momento. Estoy muy bien, volviendo a recuperar al tema físico y que se van las molestias. Estoy en un momento dulce para volver".

Murillo quiere olvidarse de la lesión que le ha apartado del equipo tres meses y cuenta los días para regresar al césped. "Es importante volver a tope, aunque está claro que el ritmo se coge en los partidos. Pero trato de trabajar al máximo en los entrenamientos para llegar al cien por cien. Nunca es fácil lesionarse. El tiempo de recuperación es en lo que más uno se fija. La verdad es que he tenido días difíciles, de tener molestias, de sentirse bien, pero eso es el proceso lógico de recuperación".

El colombiano afirma que no le gusta ver a sus compañeros desde la grada. "Es más lindo vivir los partidos desde el campo, pero he disfrutado también de nuestra afición que anima mucho al equipo. Vivo agradecido por la gente que me escribe, que me da ánimos en redes sociales, también la gente que me anima por la calle. Espero ahora devolverles todo ese apoyo en el campo. Y es que cuando estás fuera sin poder aportar tu granito de arena se lleva mal".

Murillo hace balance de lo que llevamos de temporada y saca conclusiones positivas. "El equipo ha tenido partidos difíciles, mentirosos, con una semana complicada por la Copa, pero estamos vivos todavía, somos terceros, hay que aprovecharlo. Eso sí, debemos seguir con humildad y trabajar mucho. Acabamos de jugar una exigente semifinal de Copa, nos enfrentamos quizá al mejor equipo del mundo y dimos la cara. Nos ganaron, pero nosotros trabajamos hasta donde pudimos. Pero queda mucha Liga, hay que pasar página y centrarnos en el campeonato. Todos los partidos son difíciles, es verdad que hay equipos más fuertes, pero en España ninguno te regala nada. Tenemos que ir sacando la casta y pelear".