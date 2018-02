El derbi femenino Levante UD-Valencia CF se disputará en el Ciutat de València

El derbi de fútbol femenino Levante UD-Valencia CF, correspondiente a la jornada 28 de la Liga Iberdrola, se disputará en el estadio Ciutat de València el próximo sábado día 28 de abril, en principio, a las 11 horas. Pese a que el Valencia decidió no disputar el derbi en Mestalla, como hizo el año pasado con lleno en sus gradas, sino en la Ciudad Deportiva de Paterna, el Levante UD ha apostado por jugar el encuentro en el Ciutat.

Para ello, el partido de Liga ante el Sevilla se podría disputar el viernes día 27 de abril (la idea es jugarlo a las 21 horas), ya que ese domingo día 29 a las 12:30 horas se juega en el Ciutat de València la final de la Copa del Rey de Rugby 2018 entre el VRAC y El Salvador de Valladolid.

La celebración del derbi Valencia CF-Levante UD femenino en Paterna fue motivo de enfrentamiento entre el club de Mestalla con Les Corts. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, censuró que el partido se jugara lejos del estadio valencianista. «Lo que me preocupa es que se diga que Mestalla se reserva al primer equipo, porque, que yo sepa, las categorías de los equipos los marca la liga, por tanto el Valencia tiene dos primeros equipos, uno masculino y otro femenino. Si Mestalla se reserva al primer equipo, entendemos que es tanto al masculino como al femenino, a no ser que el primer equipo está relacionado al sexo del que juega, en este caso al masculino, y no a la división en que se juega», afirmó.

El Valencia CF, por su parte, elaboró un informe recogiendo toda la labor que hace en favor del fútbol femenino y se lo envió a la vicepresidenta. Les Corts, como institución, afirmó por su parte: «Tenemos que promover la igualdad en todas las esferas de la sociedad y más en aquellas en las que habitualmente el carácter de género ha padecido más distinciones históricamente como es el caso del fútbol, un deporte muy masculinizado en nuestro país».