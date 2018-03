Cuenta atrás el domingo hacia el centenario del club

n El próximo domingo el valencianismo empezará la cuenta atrás del centenario del club. El 18 de marzo el Valencia, nacido como Foot-ball Club, cumplirá 99 años desde que cobrara forma en las tertulias de sus jóvenes fundadores en el extinto Bar Torino.

El partido del sábado contra el Alavés supondrá el inicio del año del centenario, en el que el club tiene previstas iniciativas y actos de todo tipo. No obstante, el sábado toda la atención se centrará en el encuentro contra el conjunto entrenado por Abelardo. Se ha descartado realizar un primer acto en los prolegómenos del partido. Por una parte por el escrupuloso «timing» entre los ejercicios previos de calentamiento y el mandato de la televisión, así como la prioridad de no distraer al equipo de nada que no sea el objetivo deportivo.