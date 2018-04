Garitano dice que el Valencia no dejó salir a Maksimovic

Asier Garitano, entrenador del Leganés, desveló ayer en una entrevista que quiso fichar al centrocampista del Valencia CF, Nemanja Maksimovic en el pasado mercado de invierno, pero que fue el club de Mestalla y no el jugador el que no dejó salir al serbio. En una entrevista a Efe, Garitano señala que "dejamos salir a Érik Morán y a Mamadou Koné, no incorporamos a ningún jugador para que nos pudiera ayudar. Debilitamos la plantilla y luego encima tuvimos algún problema en algunas posiciones".

"La gente ha tenido que hacer un sobreesfuerzo fuera de lo normal y valoro mucho el trabajo de los jugadores y de todo el mundo para conseguir mantener la categoría. Parece que lo has hecho sencillo y es todo lo contrario, ha sido difícil y complicado", añadió.

Con respecto al valencianista Maksimoviuc, Garitano revelçó que su deseo era la llegada del serbio: "No se pudo. El Valencia al final no le dejó salir y se quedó allí. Pero a mi me hubiese gustado porque creo que nos hubiera dado equilibro y competencia en posiciones que nos hacía falta bastante".