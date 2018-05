El Valencia renueva hasta 2020 a Paula Ricart

El Valencia CF femenino ha anunciado este jueves su acuerdo con Paula Nicart para ampliar su contrato por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2020, según informó el club en un comunicado.

La jugadora catalana, que en septiembre cumplirá 24 años, juega en el Valencia desde 2014 y debutó con la selección española en la Eurocopa de Holanda, celebrada en 2017.

Paula Nicart, que sufrió una grave lesión de rodilla el pasado mes de octubre y no fue convocada hasta el partido contra el Barcelona del 25 de febrero, agradeció el comportamiento del Valencia y poder seguir en el club valencianista.

"El Valencia es un club en el que he crecido muchísimo y al que también he visto crecer en los últimos años. Estoy contenta con esta renovación que, tras un año complicado debido a la lesión y operación de rodilla, me va a dar la oportunidad de seguir mejorando junto a este equipo por el que tanto cariño tengo", explicó.