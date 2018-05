La capitana del Femenino se marcha tras una oferta a la baja de renovación

La capitana del Valencia CF Féminas, Ivana Andrés, dejará el club de Mestalla a final de temporada. No renovará su contrato por la pobre oferta económica de la entidad. La defensa central (Aielo de Malferit, 23 años) es internacional con España y llegó al Valencia en la temporada 2007-08 proveniente del Colegio Alemán.

Es uno de los emblemas del Valencia Femenino, junto a la delantera Mari Paz, y no le faltan ofertas (el Levante UD). La jugadora quiere centrarse en la Copa de la Reina, que va a disputar a partir de este fin de semana, una vez ha finalizado la Liga Iberdrola.

Esta es su carta de despedida: «Siempre y para siempre? gracias. Gracias. No es la primera palabra que se me ocurrió ni la última cuando tomé la decisión que me llevó a escribir esta carta, pero sí la más importante, la que integra todo mi sentimiento de forma sincera y honesta como siempre he hecho o he pretendido hacer (...). No continuaré en el Valencia CF Femenino la próxima temporada (...) En 2005, participé en un campus del Valencia que me abrió las puertas del Colegio Alemán. Llegaba desde Aielo de Malferit, desde mi pueblo, donde desde los cinco años empecé a jugar a fútbol con chicos, pues entonces no había equipo de chicas. De la mano de Pedro Malabia padre e hijo, viví aquellos años de formación y la posterior fusión con el Valencia CF a través de la Fundación. Gracias al club donde he crecido y me he formado como persona y futbolista, en el que llevo más de una década, y siendo capitana en los últimos años con enorme orgullo. Gracias a directivos, personal del club, empleados, a todas las compañeras y amigas con las que he compartido vestuario (...)».