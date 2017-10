Los socios del PSPV dicen estar "hartos" del concejal

El anuncio de Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís, de peatonalizar parcialmente la Plaza del Ayuntamiento a partir de abril ha generado un profundo malestar entre sus socios de gobierno del Grupo Socialista. "Hartos" es la palabra con la que han respondido los dirigentes del partido a esta "declaración unilateral" del responsable de Movilidad.

Según fuentes socialistas, hay dos motivos esenciales de su enfado. El primero es que los cortes de tráfico se verán cuando empiecen las obras de la Plaza de la Reina y "no pueden hacerse de golpe" para no entrar en "colapso". "Está tomando determinaciones que luego tienen una consecuencia social y que además pagamos todos", dijeron las fuentes, que entienden que "como mínimo, deberían haber sido comunicadas y consensuadas" con los socios de Gobierno.

Por otro lado, las fuentes entienden que la peatonalización blanda que ha anunciado el concejal Grezzi "no es responsabilidad suya". "Se atribuye funciones que no tiene. No puede anunciar un concurso de ideas sin que su compañero esté informado", dijeron. Así pues, el Grupo Socialista ya ha presentado su queja al alcalde, Joan Ribó, y asegura que esa competencia es de Urbanismo, por lo que "habrá que sentarse a hablar antes de hacer nada".

También la oposición ha expresado su malestar. Según el PP, el desvío del tráfico por Poeta Querol colapsará el tráfico en el centro, además de desviar lineas de autobús que llegan al Mercado Central.

Desde Ciudadanos se asegura también que la peatonalización anunciada es "una improvisación más de Grezzi, que, con su concepto radical de la movilidad, va a perjudicar a más de la mitad de los valencianos", sobre todo con los autobuses.

Y desde la Federación de Asociaciones de Vecinos se lamenta que no haya participación y que se perjudique a los vecinos y al transporte público.