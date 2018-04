Una declaración BIC «nunca resta» para los Seguidores de la Mare de Déu

El presidente de los Seguidores de la Virgen, el colectivo civil que más participación tiene no ya en los festejos de la Virgen, sino a lo largo de todo el año, apela a las bondades de la declaración para no descartarla. Su nuevo presidente, José Luis Albiach, decía al respecto que «una declaración BIC nunca resta». «Sinceramente, me ha sorprendido la negativa porque la moción de Ciudadanos parece bien construida. Desconozco como funcionan las altas esferas de la Iglesia para que la respuesta sea negativa, pero me sorprende Una declaración así sólo aporta y siempre es una ayuda. Es probable que hubiera algo que se tuviera que hablar, o modificar, pero estoy convencido de que no sería nada. Sé que el tema se preparó bien. No sé si quedó alguna laguna o defecto de forma, pero entiendo que querer proteger una secuencia que no va a cambiar nunca los ritos religiosos no resulta comprensible. Espero que el tema se retome y se entienda que ser Bien de Interés Cultural nunca va a ser malo».