El extraño y peligroso destino de los iPhone robados

Si nunca te ha pasado seguro que conoces a alguien a quien le han robado el móvil. Y sabes el problema que supone perder de golpe toda la información que contiene un 'smartphone': contactos, correos electrónicos... Y, lo peor, infinidad de recuerdos fotografiados que no podremos recuperar salvo que los almacenemos en la nube.



El especialista digital Luis Herreras ha narrado en su cuenta personal de Twitter (@yuiso) qué sucede con los iPhone robados que la policía no logra recuperar. Un periplo desconocido por muchos usuarios que, además de quedarse sin teléfono, pueden sufrir robos y estafas. El hilo creado en la red social por Herreras ha despertado el interés de miles de tuiteros que han compartido la información que puedes leer a continuación.





No me di cuenta hasta que no salí del @metro_madrid, por lo que no tengo ni idea de quién fue la persona que me lo robó. En cuanto noté que no lo tenía, me fui corriendo a casa para encender el ordenador y activar el "Modo Perdido" del iPhone a través de https://t.co/TvXvgpp8Ie pic.twitter.com/JF0hvqDpWx