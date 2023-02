Una acampada ‘autogestionada’ per a ser millors professionals

Més de 120 persones realitzen una acampada hui i demà a Benicàssim, en un projecte que han dut a terme estudiants de 2n curs del Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística (Tasoct). L’activitat torna després de l’aturada obligatòria per la pandèmia. Des de 1998 organitza esta trobada l’alumnat dels IES Jordi de Sant Jordi i l’IES Serpis, ambdós de València, als quals en 2018 se’ls va sumar el CIPFP la Costera de Xàtiva. Enguany, a més, acudixen estudiants del cicle d’Educació i Control Ambiental del CIPFP de Cheste —centre ubicat al complex educatiu del municipi—, i de l’IES Ramon Llull de Palma (Mallorca), a més dels de 1r dels estudis i centres organitzadors.

Com explica la comissió de difusió de l’acampada a Levante-EMV, la iniciativa ha anat creixent fins a convertir-se en una «tradició d’estos estudis», sent «molt més que una simple activitat». Al darrere hi ha molt de treball que, tot i la supervisió del professorat, recau en l’alumnat, que s’encarrega de tots els preparatius: fer les contractacions necessàries (autobusos, allotjament...), difusió externa, dinamització, o recaptar fons perquè siga viable, entre altres tasques.

Els objectius d’esta acampada són, segons expliquen les estudiants, compartir entre els diferents centres i cursos les d’experiències adquirides quan han estudiat el primer curs dels cicles; i continuar aprenent sobre els seus estudis com, per exemple, a organitzar activitats, però des d’una perspectiva «més professional» que quan ho veuen a classe. Tanmateix, consideren que haver d’organitzar-ho tot per ells mateixos els facilita «adquirir destresses professionals per a una futura experiència laboral».

De la mateixa manera, opinen que també els ajudarà a créixer personalment. «L’experiència ens ajudarà a adquirir noves destreses, però possiblement també ens mostrarà altres que ja tenim però que no som conscients d’elles», apunta una alumna. «És com l’última baula per a completar la nostra formació», afegix. «El professorat ens ha donat les pautes i, sobretot, molt de suport i molta confiança», asseguren els joves.

Activitats amb vessant social

Però què faran els estudiants durant estos dos dies a Benicàssim? Les jornades estan plenes d’activitats que també han preparat les classes de 2n d’Animació Sociocultural i Turística. Cada any trien una temàtica i enguany l’elegida van ser els problemes socials de la dècada dels 80 del segle XX. Les minories socials, qüestions com les drogues o la sida, masclisme, racisme, lgtbifòbia o la ruta del bakalao seran alguns dels temes que tractaran les dinàmiques i tallers que realitzaran hui i demà. A més, el programa també inclou altres activitats més lúdiques, com danses o concerts, i una vetlada per la nit. Per a preparar-ho tot, durant els últims mesos, l’estudiantat ha fet diverses eixides i trobades intercentres, per exemple a Xàtiva o l’Albufera.

L’estudiantat aprofita l’ocasió per a reivindicar que els seus estudis no conduïxen automàticament i exclusiva a eixides laborals com a monitors, sinó que suposen una formació superior a esta figura i poden fer «moltes més coses».

