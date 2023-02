El CEFIRE d’Alacant organitza les Jornades de Lectura en Família

El CEFIRE d’Alacant celebrarà les Jornades de Lectura en Família «La lectura en família per a infantil i primària» del 8 al 10 de febrer dins del programa d’activitats de la Plaça del Llibre d’Alacant. L’activitat tindrà lloc a la Seu Universitària (c/ Sant Ferran, 40) de la Universitat d’Alacant (UA) i a la plaça Sèneca, on tindrà lloc la 7a edició de la Plaça.

El programa, adreçat al professorat, està format per sis tallers impartits per Irene Castillo García. El primer es desenvoluparà el dimecres 8, en horari de 17 a 20 h, a la Seu Universitària amb el títol «El foment de l’hàbit lector en família». El dijous 9, la Seu Universitària acollirà les sessions «La dinamització de la biblioteca de l’aula» (de 17.00 a 18.30 h) i «Taller de la creació de llibres a l’aula» (de 18.20 a 20.00 h). Per últim, el divendres 10, l’activitat formativa es traslladarà a la plaça Sèneca amb el taller «Secrets i secretets dels contacontes», que es realitzarà de 17.00 a 18.15 h. A continuació, s’hi presentarà la revista de foment lector FULL de Lectura i s’hi farà la inauguració de la 7a Plaça del Llibre d’Alacant. Segons l’organització, les jornades «tenen com a objectiu fomentar el plaer de la lectura entre l’alumnat d’Infantil i Primària, així com descobrir els interessos lectors i de les eines per a apropar-se als més menuts». La Plaça del Llibre d’Alacant és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació FULL, Escola Valenciana, la Universitat d’Alacant, l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), el Gremi de Llibreters Independents de les Comarques Alacantines, Diputació d’Alacant, l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Institució Alfons el Magnànim i el CEFIRE d’Alacant.