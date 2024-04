Germanies: dos ascensores malditos y un túnel convertido en ratonera

Se miran pero no se tocan. Los dos ascensores del túnel de Germanies han terminado siendo un elemento ornamental del propio pasadizo, descartada su utilidad para el propósito que realmente fueron colocados en el primer mandato del Rialto. Según estimaba en la red social X el usuario Fernando Mafé, de la asociación Valencia Camina, los elevadores fueron instalaron hace unos 2.220 días y desde entonces han estado fuera de servicio unos 2.000; día arriba, día abajo.

Hay quien habla de “ascensores malditos” y no es para menos considerando que habrían estado averiados el 90% de su vida útil en más de 5 años. “En realidad no son ascensores, son montacargas. Y ya estaban mal diseñados de origen, porque al ser de una hoja de bisagra necesitas una mano libre y no permiten el paso sencillo de alguien con movilidad reducida”, señala Mafé. “Desde el principio estuvieron vandalizados y dieron problemas. Yo he visto a gente en silla de ruedas bajar por el ascensor de Bailén, cruzar el túnel y tener que volverse porque el de salida a Germanies no funciona. El túnel se ha convertido en una ratonera”, relata el activista a Levante-EMV.

Dos personas suben hacia la calle Cuba junto al raíl instalado para las bicicletas / L-EMV

También ha prestado y ha visto prestar mucha ayuda para subir los carritos de bebés por las escaleras que dejan los ascensores a un lado. La generosidad ciudadana suele salvar las barreras arquitectónicas, celebra, pero esto no justifica la renuncia a la accesibilidad de un túnel que sí fue insonorizado y adecentado durante los años del gobierno progresista.

La historia del abandono de los ascensores la cuenta más al detalle un informe remitido el 5 de octubre de 2022 por la Oficina Técnica de Planificación y Control a la delegación de Servicios Centrales Técnicos, entonces a cargo de Lluïsa Notario, de Compromís. Los técnicos informaron entonces de que los dos ascensores ubicados en el paso inferior peatonal de Gran Via Germanies que atraviesa las vías del tren se encuentraban fuera de servicio, como venía ocurriendo en los años anteriores, y explicaron los motivos de su inactividad exponiendo por qué no merecía la pena arreglarlos.

“Tras realizar una inspección conjunta con la empresa fabricante de los equipos CIBES para verificar el estado de las instalaciones, nos han indicado que los daños acumulados en ambos ascensores como consecuencia del vandalismo reiterado, de los desperfectos causados en el cableado eléctrico y de control por la presencia de roedores, así como por las filtraciones e inundaciones del foso por lluvias, hacen inviable la reparación de los ascensores, por lo que recomiendan su sustitución”, señalaban los técnicos.

En este informe de 2022 los fabricantes decían que el recambio de piezas no garantiza que la máquina funcione correctamente, dado que los paneles de cerramiento, las puertas, el depósito de la esponja, los protectores, las baterías, las placas electrónicas y el cableado están dañados y "comidos por roedores", y señalaban que en una primera estimación se había valorado un coste para la sustitución de ambos ascensores por ascensores eléctricos (no por plataformas cabinadas como las existentes actualmente) del orden de 80.000 € IVA excluido. La problemática se trasladó a la concejalía de Mobilitat Sostenible porque la intervención necesaria excedía el ámbito de la conservación y el mantenimiento. A juicio de los técnicos correspondía a la delegación de Giuseppe Grezzi gestionar la instalación de nuevos ascensores.

"Hemos abandonado toda esperanza"

Pero más allá de los arreglos puntuales las “plataformas cabinadas” conservaron su estado habitual –la inutilidad– y perdieron cualquier posible relevancia ante la apertura de la L10 de Metrovalencia y la instalación de un elevador –este sí convencional– que cuenta con el mantenimiento de FGV. “Desde que está el ascensor de la estación de metro, al otro lado, hemos abandonado toda esperanza”, dice un usuario de X.

El "montacargas" ha sido vandalizado prácticamente desde su instalación / L-EMV

Preguntados por el prolongado abandono, en Compromís explican que el proyecto se redactó y se empezó a tramitar antes de su llegada al gobierno. “Como los carriles bici que se están construyendo ahora son el resultado de nuestro trabajo, esa obra se remonta a cuando la concejalía era de Tráfico y la llevaba Alberto Mendoza (PP)”, indican los valencianistas sobre una dotación que ejecutó Movilidad, pero cuyo mantenimiento estuvo llevando Servicios Centrales Técnicos hasta que ya no se pudo mantener más, pues la misma conformación de los ascensores –señalan– había previsto un difícil encaje en los huecos habilitados para ello.

Sin embargo, el actual concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, opina que este es un ejemplo “de la nefasta gestión de Compromís y PSOE”. Y añade: “Había un informe de 2022 advirtiendo que se tenía que sustituir el ascensor y el bipartito no hizo nada por resolver un problema grave de movilidad en el túnel de la Gran Vía que afecta a los peatones. Ahora hemos tenido que presupuestar esta obra en 2024 porque no movió ni un dedo en un año”.

En este sentido, fuentes municipales indican que el consistorio ya ha redactado el proyecto para sustituir los ascensores tal como reclamaba Servicios Centrales, una actuación que está incluida en los presupuestos municipales de 2024 y cuya licitación se sacará en próximas fechas.