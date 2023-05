La Regidoria de Cultura i l’AVIVA convoquen els Premis Literaris Ciutat d’Elx

La Regidoria de Cultura i AVIVA-Elx de l’Ajuntament d’Elx han convocat una nova edició dels Premis Literaris Ciutat d’Elx, formats pel Premi de Poesia Festa d’Elx i el Premi de Narrativa Antoni Bru. El termini per a presentar els originals acabarà a les 14 h del divendres 16 de juny de 2023. Després, en un termini màxim de deu dies, es publicaran les llistes provisionals de les obres presentades a cada una de les modalitats en el web de l’Ajuntament d’Elx, d’AVIVA-Elx i d’Edicions Bromera durant deu dies naturals per a possibles reclamacions, que es formularan a través del mateix correu electrònic de presentació de les obres. Transcorregut el termini de reclamacions, la llista provisional passarà a ser definitiva automàticament.

La deliberació i la votació final tindrà lloc la segona quinzena del mes de setembre i el lliurament es farà durant l’acte institucional del 9 d’Octubre a Elx. Les obres hauran de ser originals i inèdites, escrites en valencià i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. Podran presentar-se per correu electrònic, per correu postal o presencialment en les dependències d’AVIVA-Elx (plaça de Sant Joan, 6, Elx). Les bases es poden consultar en la pàgina web de l’Ajuntament d’Elx.

Pel que fa a la modalitat de poesia, dotada amb 4.000 euros de premi, els originals han de tindre una extensió mínima de 500 versos i màxima de 1.500. L’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció «Bromera Poesia» d’Edicions Bromera.

Respecte a la de narrativa, dotada amb 8.000 euros, els textos han d’estar escrits amb tipografia Arial, cos 12, interlineat senzill, 3 cm de marge per cada costat, sense imatges ni il·lustracions, amb pàgines numerades, i tindran una extensió mínima de 150 fulls i màxima de 200. El títol guanyador es publicarà en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.