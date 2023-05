Ahir, 9 de maig, es va commemorar el Dia d’Europa i hi ha un bon grapat de centres educatius valencians que desenvolupen projectes amb socis europeus, dins del programa Erasmus+ de la Unió Europea. En este número, quatre centres educatius expliquen amb Aula com aprofiten l’experiència Erasmus+ i què treballen amb el seu alumnat i els estudiants dels centres dels altres països:

-IES Sorts de la Mar (Dénia). L’institut de la Marina Alta du a terme el projecte Erasmus+ «Marine Ecosystems», que este curs finalitzen i els ha portat a visitar els seus socis, a Itàlia i Croàcia, als quals també han rebut.

A l’abril, un grup de nou alumnes i dos professors va estar a Rijeka (Croàcia), on van realitzar activitats d’anàlisi de l’estat de l’aigua de la mar, visualització i classificació d’animals marins, visita a la purificadora d’aigües, i activitats de reciclatge i reutilització de plàstics, a més activitats d’intercanvi cultural i gastronòmic.

L’altre soci del centre de Dénia és el Liceo Linguistico Statale Ninni Cassara de Palermo, amb els quals, en paral·lel, també han fet un intercanvi lingüístic i cultural, amb tres alumnes italianes que han estudiat durant quasi un trimestre a la Marina Alta.

De fet, ja per al pròxim curs, l’IES té previst fer intercanvis de llarga estada amb centres de França i altres de països angloparlants, on estudiants valencians aniran sis setmanes. També iniciaran un nou Erasmus+ sobre dansa, gastronomia i música.

-Col·legi Nuestra Señora del Rosario-Dominicas (Paterna). El centre concertat, pertanyent a la Fundació Educativa Francisco Coll (FEFC), ha participat en un projecte Erasmus+ KA226, denominat «Digi Project». L’eix principal és l’ensenyament a distància utilitzant tecnologies digitals de forma nova i eficaç, perquè l’alumnat siga més autònom, crític i responsable.

Com expliquen, el projecte ha consistit en el disseny i creació d’un conjunt d’aplicacions informàtiques per part d’un grup de docents del centre de Paterna; així com la realització d’unitats didàctiques en format digital que poden ser treballades i compartides amb docents d’altres col·legis europeus, d’una banda, amb la finalitat de continuar avançant en la millora i el canvi metodològic que la societat demanda; i d’altra banda, per a obtindre un major rendiment de les eines digitals.

-IES Cid Campeador (València). L’institut està acabant el seu projecte Erasmus+ «Back to our roots», que va iniciar-se durant la pandèmia. Han participat alumnes i professors de Malta, Grècia i Itàlia, que recentment van visitar el centre i la ciutat.

El nexe conductor de les visites —que també han fet els valencians als altres països— és l’intercanvi cultural, les arrels comunes mediterrànies i la cultura tradicional, així com el foment d’uns hàbits de vida saludables.

Entre altres coses, el «comité Erasmus» de l’institut va ensenyar als estudiants visitants com és l’esmorzar valencià; els van portar a l’Albufera —on van passejar en barca i menjar paella—; i van anar en bicicleta fins a Vivers i el Museu de Belles Arts; i la Ciutat de les Arts i les Ciències. També van estar a l’Ajuntament, la Llotja, el Mercat Central, la Catedral... Entre altres, l’objectiu d’este projecte és «compartir i transmetre els espais naturals».

Per a l’IES Cid de València, els projectes Erasmus + «representen una excel·lent oportunitat per a la internacionalització del nostre institut, per a compartir i ser una ferramenta d’inclusió indispensable per a pal·liar les necessitats marcades per l’entorn socioeconòmic».

-Col·legi La Purísima (Torrent). El centre concertat de Torrent continua amb el seu projecte Erasmus+, on 18 alumnes viatjaran per Europa dins d’estos plans d’estudis. El projecte tracta temes d’interés com la sostenibilitat, l’atenció a la diversitat, la digitalització i la consciència de ciutadania europea, amb el nom «Imagine It: Increasing motivation and engagement by improving teaching and learning in a greener, inclusivament and habite European community (all through technology)».

Este projecte contempla dues mobilitats d’estudiants: d’una banda, nou alumnes van viatjar a Dinamarca el març passat; i altres nou, que viatjaran a Àustria el pròxim curs, acompanyats per dos docents. Entre altres, els seus socis són l’Holstebro Gymnasium danés, un centre de Secundària.

Des de la Purísima valoren positivament els Erasmus+: «Volem donar l’oportunitat al nostre alumnat de viure experiències enriquidores. La cooperació amb altres ciutadans europeus els obrirà horitzons i afavorirà el seu desenvolupament integral per a construir una societat més justa impulsant la sostenibilitat i el benestar social».