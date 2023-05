Les finals de colpbol comencen la pròxima setmana a València i Castelló

La primavera avança i també s’apropa el final del curs 2022-23. Per això, pròximament se celebraran també les finals dela Lliga Colpbol de 2023, amb 4.000 participants. En concret, les finals a València i Castelló seran la pròxima setmana, del 22 al 26 de maig les de València i Castelló (a Meliana i Natzaret), i el 2 de juny, la final d’Alacant (Novelda). En la lliga oficial, este curs han jugat 5.000 xiquets i xiquetes, segons l’organització. D’esta manera serà el colofó de les finals intercentres que s’han anat fent en diferents rondes entre els tres trimestres del curs. En total, unes 40 jornades en cada ronda i entre diversos centres. Entre 80 i 90 jornades en la fase regular.

D’altra banda, el Campionat d’Espanya, torna després de la pandèmia, i serà del 23 al 25 de juny, a València i Meliana com a seus. Açò és una fase més en el vessant competitiu d’este esport, i comptarà amb estudiants d’Aragó, Andalusia, Castella-la Manxa, entre altres, en un campionat concentrat en un cap de setmana. En un total una vintena d’equips amb 300 joves esportistes.

A més, recentment s’ha celebrat una Formació de Colpbol a Euskadi, en concret a Amurrio (Alaba); i ja se prepara el campus de colpbol d’estiu. Seran dues setmanes a Foios, del 26 de juny al 7 de juliol, tant per a seguir practicant l’esport com per a iniciar-se.