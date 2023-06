Cuidar els oceans: la clau per a preservar el nostre planeta

Els oceans representen les tres quartes parts de la superfície del planeta i són el principal volum de la vida en la Terra.

La seua grandiositat, la capacitat de les seues aigües per a absorbir la calor i l’enorme quantitat d’algues que viuen en elles i realitzen la fotosíntesi, converteixen a les mars i els oceans en un sistema fonamental per a assegurar la vida en el nostre planeta i contribuir al benestar de les persones, per molt allunyades que aquestes visquen de les costes.

Les aigües de les mars i oceans tenen la capacitat d’absorbir grans quantitats de la calor del nostre planeta. Gràcies als corrents marins, la calor es distribueix per totes les costes i permet establir diferents conficiones climàtiques segons la zona en la qual ens trobem.

La vegetació, el paisatge, els animals o fins i tot els aliments depenen d’aqueixes condicions climàtiques.

Cuidar de l’oceà és cuidar de la vida

La gran quantitat de vida que habita en les mars i els oceans està organitzada en ecosistemes i, dins d’aquests, els éssers vius estableixen moltes relaciones -alimentació, col·laboració…fins a aconseguir un equilibri perfecte: la biodiversitat.

Mantindre est equilibre és vital per a la salut de l’ecosistema i del planeta. Si ho trenquem, les platges, les aigües i l’aliment desapareixerien.

Protecció dels ecosistemes

Aquesta setmana se celebren dues efemèrides clau per a l’Oceanogràfic i la seua Fundació: El Dia Mundial del Medi Ambient -5 de juny- i el Dia Mundial dels Oceans -8 de juny-.

Per a commemorar-les, el centre marí de València ha organitzat diverses activitats amb l’objectiu de conscienciar sobre els problemes que pateixen les mars i oceans i difondre bones pràctiques mediambientals entre la societat.

Diumenge passat, i com és habitual en aquestes dates, l’equip de la Fundació Oceanogràfic va col·laborar en una neteja de platja a Puçol al costat del club de busseig Trotafons i va soltar a la mar una tortuga recuperada en l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) de la Mar.

Els tallers educatius també han tingut presència aquesta setmana. Els educadors del Oceanogràfic i els voluntaris de la Fundació es van desplaçar fins a Patraix, en una acció de col·laboració amb Global Omnium, per a ensenyar als escolars del barri de València la importància de protegir la biodiversitat marina a través de diferents tallers de bones pràctiques.

Dues tortugues tornan a la mar

El dia de demà estarà marcat per la solta de dues tortugues recuperades en l’ARCA.

Ambdues entraran a la mar des de la platja de Dénia al costat de diversos escolars del municipi. Les dues tortugues, la número 738 i 745, van ingressar fa uns mesos en el Centre de Recuperació de l’Oceanogràfic procedents de Castelló i Peníscola, respectivament, després de ser capturades accidentalment per les arts de pesca.

En aquests casos, la col·laboració dels pescadors és essencial, ja que el seu avís al 112 va alertar a la Xarxa de Varamientos de la Comunitat Valenciana i l’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic es va desplaçar fins a la zona per a revisar als animals i poder traslladar-los a les instal·lacions del Oceanogràfic, on s’han recuperat completament i demà tornaran, de nou, a la mar.

l’Oceanogràfic s’il·lumina de blau

A més, per a commemorar el Dia Mundial dels Oceans, l’Oceanogràfic il·luminarà de blau l’exterior del Restaurant Submarí i de l’Edifici principal a partir de les 21.00 hores. Una acció que realitza des de fa diversos anys amb l’objectiu de donar a conéixer la importància que tenen els oceans i totes les seues espècies per a la salut del planeta.