La Facultat de Física de la Universitat de València ha convocat la XIX edició de la Fira-Concurs Experimenta de demostracions i experiments, en què alumnat d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i cicles formatius de grau mitjà treballa projectes STEM experimentals (Science, Technology, Engineering and Mathematics, en les sigles en anglès) que s’exposaran i explicaran en un acte festiu obert al públic el 21 d’abril al Museu de les Ciències de València. La inscripció per participar-hi amb projectes és gratuïta i està oberta fins al 29 de gener i ha de fer-se a través de la web de la Universitat de València.

Els grups participants, formats per un màxim de quatre persones i amb ajuda del tutor o la tutora, desenvoluparan projectes STEM —que pose en pràctica algun fenòmen o principi físic— i a la fira els exposaran i explicaran al públic visitant, que ha arribat a 5.000 persones en edicions anteriors. Solen participar-hi uns 80-90 grups cada any i, des de fa alguns anys, constituïxen el 50 % de les aproximadament 400 persones concursants.

El jurat concedix quatre premis en metàl·lic i el públic, un altre d’addicional amb les votacions de les persones visitants. També hi ha diferents mencions d’honor en totes les categories. Com a novetat, enguany augmenta la dotació econòmica dels premis: els quatre del jurat pugen a 600 euros per a un grup de quatre participants (150 per a cadascú), i el del públic a 400 euros (100 per participant).

El comitè organitzador està format per la professora de la Facultat de Física Chantal Ferrer com a coordinadora i per Jordi Vidal, Miguel V. Andrés i Amparo Pons.