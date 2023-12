Un total de sis centres d’FP de la Comunitat Valenciana lideraran la VII Convocatòria d’Ajudes Dualiza de CaixaBank Dualiza i FPEmpresa, participant en quatre dels 30 projectes seleccionats com els més innovadors del país. En concret, l’Escola Familiar El Campico d’Alacant i l’IES Vallada, han sigut seleccionats amb el projecte «Desenvolupament del cultiu de microalgues en condicions controlades i el seu ús en horts escolars» i AN-DE-IN, una iniciativa per a crear un caminador esportiu i exercicis adaptats per a persones amb discapacitat. L’IES La Canal de Petrer col·laborarà en esta segona iniciativa.

Per la seu part, els IES Doctor Peset Aleixandre i Federica Montseny de València mantenen un projecte amb un centre de Barcelona per a la formació en sostenibilitat en el sector de la indústria. D’altra banda, el CIPFP Mislata col·laborarà amb un centre de Canàries i un altre de Madrid en el desenvolupament de Proto Smart Island FP, un prototip per al disseny i fabricació de boies per al mesurament ambiental en pantans. Més de 300 sol·licituds Els centres valencians —que sempre destaquen en esta convocatòria— han sigut triats entre els millors de les 308 sol·licituds presentades, un 6 % més que en l’última edició. En tota Espanya han sigut seleccionats un total de 47 centres educatius —quasi tres de cada quatre, públics—, amb 21 projectes en solitari i, la resta, col·laboratius i en xarxa, executats per centres de diferents províncies o comunitats autònomes. A l’hora de dur a terme la selecció dels 30 projectes — que rebran en conjunt 401.488 euros—, la comissió d’avaluació ha tingut en compte la innovació, coparticipació entre centres, l’impacte social, els diferents agents participants, i els mecanismes de coordinació i comunicació que contemplarien la perdurabilitat per a proporcionar resultats a llarg termini i que siguen transferibles. L’organització destaca, a més, que la majoria de projectes aposten per ODS com Educació de qualitat; Indústria, innovació i infraestructura; i Producció i consum responsables. Tanmateix, cada vegada més s’inclou l’enfocament de gènere. Quant a les famílies professionals, la major part de les propostes provenen de Fabricació Mecànica i Informàtica i Comunicacions, seguit d’Electricitat i Electrònica i Instal·lació i Manteniment, però en total hi ha representades 17 de les 26 famílies professionals existents.