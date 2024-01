Des de la coordinació d’Igualtat del CIPFP Misericòrdia de València van organitzar un taller que està de plena actualitat. Amb «Parlem del Porno» van voler reflexionar sobre el consum de pornografia durant l’adolescència —a l’abast de tothom a través dels telèfons mòbils— i els possibles efectes secundaris del seu consum, sobretot a l’hora de relacionar-se o d’evitar conductes violentes i masclistes.

Amb ajuda d’Agustí Zaragoza, professor de Filosofia i agent d’igualtat, i de Visa Knowing, promotora d’igualtat i artista multidisciplinar, l’alumnat dels graus mitjà i superior i FP Bàsica, va debatre i van fer certes reflexions. Entre altres coses, van parlar de com el porno pot abocar a una distorsió de la percepció sexual, ja que «no sempre es reflectix la realitat».

També, pel mateix motiu, es creen «expectatives irreals sobre aparença i comportament sexual»; així com una «desensibilització sexual per consum excessiu» que pot portar a «requerir continguts cada vegada més extrems per l’excitació». Tanmateix, altres problemes greus que es poden generar són «problemes de relació i inseguretats», a més d’addicció sexual en casos extrems, «amb impactes negatius en la salut mental i en les relacions».

Al Centre Integrat Públic de Formació Professional continuen amb la seua tasca «d’educar, sensibilitzar i obrir diàlegs» per a «construir relacions saludables i respectuoses». «Treballem conjuntament cap a una comprensió més profunda de la sexualitat i el seu impacte en les nostres vides». Per això, entre altres coses, defensen «la necessitat de rebre una educació sexual a les aules oferida per professionals degudament formats». Estos debats han estat promoguts amb el suport de l’Ajuntament de València i la Regidoria d’Educació i Igualtat.

Com ha publicat recentment Levante-EMV, la qüestió de l’addicció al porno entre les i els adolescents és un tema que preocupa a les famílies i a l’àmbit educatiu, doncs 7 de cada 10 estudiants consumixen de forma freqüent i el 99 % a través del mòbil, segons un estudi de Save The Children.