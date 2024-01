Siete de cada diez adolescentes valencianos consumen pornografía de forma frecuente (68 %) y todos (99 %) lo hacen desde su móvil de forma gratuita. Son datos del estudio de Save The Children titulado «(Des)información sexual: pornografía y adolescencia» donde se marcan los 12 años como la edad media de acceso a la pornografía, una edad muy similar a la del primer móvil.

Las cifras, además, coinciden con la de otros estudios realizados por instituciones como el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (COP) o asociaciones como «Dale una Vuelta». El último estudio del Centro Reina Sofía de Fad Juventud marca los 13 años y aunque asegura que antes de esa edad también puede haber contacto con la pornografía es por una cuestión de curiosidad sin ingrediente erótico.

Ante un contacto directo con la pornografía que se enmarca en los 12 o 13 años la advertencia es la misma: Si el menor tiene acceso a internet desde un móvil que facilita la privacidad aumenta el riesgo de que acceda a contenido pornográfico. Por ello desde las entidades y asociaciones cercanas a la infancia y a la adolescencia aplauden el anuncio del Gobierno de preparar una ley con el objetivo de «proteger» a los menores del porno, y hacerlo con el consenso de la comunidad educativa, médica y social. Ahora bien, instan al ejecutivo a «ponerse las pilas» proque «este es un tema de salud pública y ya llegamos tarde».

Desde Save The Children llevan años promoviendo soluciones específicas a esta realidad. «Igual que los videojuegos de carreras no pueden sustituir a los profesores de autoescuela que son los que te enseñan a conducir, no se puede permitir que la pornografía se convierta en profesora y consultorio de sexualidad para niños, niñas y adolescentes, porque afecta muy negativamente a sus relaciones y su desarrollo», señala Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Así, Save the Children considera necesaria una educación sexual reglada desde edades tempranas que otorgue a la infancia y adolescencia conocimiento sobre la sexualidad basado en la igualdad, la afectividad y que sirva para prevenir la violencia sexual. Además, la educación sobre el entorno digital es también fundamental, «pues tienen que entender cómo utilizar internet de manera segura, así como las implicaciones de sus acciones online».

Expertos como Juan Gil, doctor en psicología y delegado en València de la asociación Dale una vuelta, asegura que «ya era hora de que el Gobierno se pusiera en serio con algo que es prioritario. Hace años que trabajamos con datos alarmantes».

Tarjetas con límites en internet y sistemas para verificar la edad

«En países como Italia ya hay restricción y un uso de tarjetas que limitan ciertos contenidos en internet para los menores de edad. En Estados Unidos hay un sistema de doble verificación y para acceder a cierto contenido y hay que incluir el DNI y el carné de conducir para navegra por determinadas páginas. Se pueden hacer muchas cosas y en España ya vamos tarde». Así explica el doctor en Psicología, Juan Gil, las medidas que han puesto en marcha en otros países, aunque aplaude que España «se ponga a caminar».

En España, los avances se centran en un sistema de verificación de edad en el que trabaja la Agencia Española de Protección de Datos para limitar el acceso de menores a contenidos inadecuados.

En este sistema trabajan Protección de Datos, el Ministerio del Interior, la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. El sistema contará con una aplicación que permitirá verificar la edad del internauta mediante el escaneo de documentos físicos como el DNI, el carnet de conducir o la tarjeta sanitaria.