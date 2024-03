Nous èxits valencians a les Olimpíades Matemàtiques

Els estudiants valencians continuen destacant, un curs més, en proves matemàtiques de diferents àmbits. En esta ocasió ha sigut en la 60a edició de l’Olimpíada Matemàtica Espanyola, celebrada recentment a Calatayud (Saragossa).

Dan Vancea i Carlos Villagordo van aconseguir sengles medalles d’or; Carlos Calderón, una de plata; i Elena Boix ,una de bronze. Cal destacar que Dan Vancea, Carlos Villagordo i Elena Boix formen part del programa d’Estímul Matemàtic (Estalmat) a la Comunitat Valenciana. Dan i Carlos Villagordo han participat per segona vegada i ja havien aconseguit medalles de plata. L’equip valencià, d’un total de sis integrants, va completar-se amb Xiyu Tim Bao i Ariadna Franch, que van tindre també una participació destacable.

L’OME és un concurs organitzat anualment per la Real Sociedad Matemática Española (RSME) per a joves estudiants, amb l’objectiu d’estimular l’estudi de les Matemàtiques i el desenvolupament de joves talents en esta ciència. Els equips autonòmics afronten dues proves escrites, de tres hores i mitja de duració cadascuna, en el transcurs de les quals han de resoldre un total de sis problemes proposats per un tribunal.

Rafa Crespo, el director del programa Estalmat a la Comunitat Valenciana, recorda que ja són diversos els anys aconseguint bons resultats i amb diversos ors els últims cursos. «Estem seleccionant bé i molt orgullosos que, any rere any, algun ‘estalmatero’ tinga medalles, el que vol dir que el programa Estalmat que porta 27 anys a la Comunitat Valenciana està tenint el seu efecte», afirma.

Pròxima cita internacional

A més, per a poder acarar bé l’OME, els sis estudiants seleccionats —hagen passat, o no, per Estalmat— realitzen a la Universitat de València una preparació, durant els caps de setmana uns dos mesos abans. La competició estatal atorga sis ors i Dan Vancea i Carlos Villagordo, junt amb els també ors Manuel Eymar, Javier Badesa, Antonio Laso i Maxim Dudik conformaran l’equip espanyol que este estiu participaran a la International Mathematical Olympiad, a Bath (Regne Unit).

La majoria de participants en l’OME són de Batxillerat. S’ha de recordar que les dues xiques de l’equip valencià van traure bons resultats també a l’Olimpíada Informàtica Femenina d’Espanya.